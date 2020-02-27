Что рынок труда предлагает молодым специалистам
В I квартале 2019 г. молодые специалисты разместили на портале поиска работы HeadHunter 750 882 резюме, но компании предложили им всего 140 228 вакансий, показало исследование HeadHunter. На одно рабочее место претендовало 9,6 молодого человека – конкуренция за рабочие места среди молодежи была значительно выше, чем среди остальных соискателей (6,9 человека на место). Безработица среди молодежи до 25 лет, по данным Росстата, тоже превысила общие показатели по рынку: в мае в России было 18,6% безработных молодых людей против 5% среди работников постарше с опытом работы.
Работодатели по-прежнему неохотно нанимают молодых людей на работу – не хотят инвестировать в дополнительное обучение и опасаются, что молодой работник выучится и покинет компанию, так как молодежь чаще меняет место работы, чем сотрудники старшего возраста, говорит руководитель проекта YounGo хедхантинговой компании «Контакт» Анастасия Стасева. Еще реже, по ее наблюдениям, работодатели стали нанимать молодых специалистов с неоконченным высшим образованием: их надо доучивать больше, чем выпускников.
И все же постепенно ситуация на рынке труда молодых специалистов улучшается, уверен Иван Сафронов, управляющий партнер портала трудоустройства молодежи FutureToday. По его наблюдениям, в 2019 г. в компаниях выросло число проектов, ориентированных на молодежь, работодатели стали предлагать больше стажировок и создавать рабочие места именно для молодых специалистов. По данным HeadHunter, в I квартале 2019 г. работодатели разместили на 47% больше вакансий для молодых специалистов, чем в I квартале 2018 г., а молодые прислали лишь на 20% больше резюме, чем за год до этого. Для сравнения: рост количества вакансий для других групп работников составил в этот же период 18%.
Начать с продаж
Исследование показало, что самый большой спрос на молодежь остается в сфере продаж: на долю вакансий для молодых приходится 42% от общего числа вакансий в этой сфере. На 2-м месте – сфера консультирования (12% общего числа вакансий), работодатели ищут в основном стажеров-консультантов или продавцов-консультантов.
На 3-м месте – административная работа (10% общего числа вакансий). Спрос на молодежь есть также в финансах и банках (8%), в сфере туризма и гостеприимства (8%) и в информационных технологиях (8%).
Молодых специалистов охотно берут в отделы продаж, подразделения телемаркетинга и call-центры, потому что механизм работы сотрудников на начальных позициях подробно описан в должностных инструкциях и молодым людям не нужен большой профессиональный опыт, говорит Мария Дегтярева, руководитель группы консультантов по подбору персонала компании Ancor Consumer Goods. По ее словам, если после года – полутора работы на стартовой позиции молодой специалист хорошо себя зарекомендует, он сможет продолжить карьеру в других подразделениях компании. Например, в рознице можно за три года пройти путь от продавца до директора магазина, говорит Стасева.
В 2019 г. отмечается также спрос на молодых специалистов на производстве, в технической эксплуатации и технической поддержке, говорит Екатерина Токарева, региональный директор Kelly Services. Кадров остро не хватает, и работодатели пытаются всеми способами привлечь молодежь. Они разрабатывают программы стажировок и укрепляют отношения с вузами, рассказывает Дегтярева.
Тем не менее на производство до сих пор приходится только 3% вакансий для молодых от общего числа вакансий в этой сфере, по данным HeadHunter. Молодые мало востребованы и в управлении персоналом (3%), а также на транспорте и в ло- гистике (6%).
Техническое образование и английский язык
Исследование показало, что в I квартале 2019 г. в описаниях вакансий для молодежи чаще всего упоминалось требование высшего технического образования (31% от общего количества вакансий для молодых специалистов). Еще в 30% вакансий работодатели указывали необходимость экономического образования, в 13% – юридического, а в 10% – медицинского.
Молодые люди с техническим образованием очень востребованы в IT: благодаря курсу на цифровизацию экономики спрос на этих специалистов значительно превышает предложение, рассказывает Дегтярева. Профильное образование также ценится в строительстве, инженерных профессиях, проектировании и фармацевтике, говорит Стасева.
Большое внимание работодатели уделяют и знанию английского языка – больше всего пользуются спросом инженеры, которые свободно читают техническую документацию на английском, отмечает Сафронов. По данным HeadHunter, в начале этого года среди стартовых вакансий, где требовалось знание иностранного языка, преобладали именно вакансии со знанием английского (90,6%).
Грамотность и ответственность
Однако в подавляющем большинстве профессиональных сфер знания молодых интересуют работодателей значительно меньше, чем их личные качества и навыки. Когда компания нанимает молодого специалиста, она чаще всего покупает не его экспертизу, а его потенциал, поясняет Михаэль Гермерсхаузен, гендиректор рекрутинговой компании Antal Russia.
Работодатели обращают большое внимание на личные качества молодых еще и потому, что знания сейчас быстро устаревают и компании постоянно обучают сотрудников, говорит Дегтярева. Изменить личные качества крайне трудно – проще сразу нанять более подходящего человека, поясняет она.
Согласно исследованию HeadHunter, самыми востребованными навыками молодых специалистов в 2019 г. стали грамотная письменная и устная речь (25,8% вакансий от общего количества вакансий на портале), владение персональным компьютером (10%), навык продаж (7,3%), умение вести переговоры (2,5%) и презентационные навыки (2,4%). Среди личных качеств, как показало исследование, высоко ценятся ответственность (22% от количества вакансий), целеустремленность (10%), стрессоустойчивость (10%), исполнительность (7%), амбициозность (5%), коммуникабельность (5%).
Зарплата и карьера в Москве
В этом году впервые сократился разрыв между зарплатами, которые предлагают выпускникам работодатели, и зарплатными ожиданиями выпускников, рассказывает Стасева. По ее словам, раньше московские работодатели предлагали молодым специалистам на стартовой позиции 15 000–30 000 руб. в месяц, а те хотели 80 000 руб. Теперь компании предлагают 30 000–40 000 руб. в месяц, а молодые просят 40 000–60 000 руб.
Аналитики HeadHunter изучили зарплаты молодых специалистов в 15 профессиональных областях. На старте самые низкие зарплаты предлагают бухгалтерам (37 000 руб. в месяц в Москве), а больше всего получают начинающие разработчики и специалисты по эксплуатации информационных систем (65 000 руб. в месяц в Москве). Стартовая зарплата в Москве специалиста по внутреннему аудиту – 44 000 руб., менеджера по продажам – 46 000 руб., финансиста и юриста – 52 000 руб.
Но зарплаты молодых быстро растут. По данным HeadHunter, больше 100 000 руб. в месяц через три года работы в Москве зарабатывают представители 12 профессий: менеджеры по развитию бизнеса, специалисты по персоналу, маркетологи, аудиторы, специалисты по транспортной логистике и закупщики, менеджеры по продажам, финансисты, юристы, агенты по недвижимости, проектировщики, специалисты по эксплуатации информационных систем и разработчики.
В Москве менеджер по продажам получает через три года работы 116 000 руб., а через пять лет – уже 170 000 руб.
Еще быстрее вырастают зарплаты работников интеллектуальной сферы: маркетолог после вуза зарабатывает 44 000 руб., через три года – 109 000 руб., а через пять лет – 167 000 руб. Проектировщик на старте получает 56 000 руб., через три года – 112 000 руб., а через пять лет – 162 000 руб. Самые высокие зарплаты через пять лет работы у агентов по аренде недвижимости (254 000 руб.) и разработчиков (213 000 руб.).
На быстрый карьерный рост могут рассчитывать молодые IT‐специалисты, у которых переход на следующую позицию занимает меньше года, рассказывает Дегтярева. Медленнее поднимаются по карьерной лестнице молодые люди, работающие в госучреждениях, науке и образовании, говорит она.
Однако в этом году рекрутеры заметили новый тренд: на собеседованиях молодые специалисты стали больше говорить о желании расти профессионально, нежели о стремлении быстро сделать карьеру, рассказывает Стасева. Все чаще молодые люди предпочитают проектную деятельность обычной штатной работе: участие в проектах позволяет все время учиться новому и решать разнообразные задачи, объясняет эксперт.
Зарплаты в регионах
В регионах зарплаты начинающих специалистов в I квартале 2019 г., по данным HeadHunter, были ниже, чем в Москве: в Петербурге – на 17,2%, в Приморском крае – на 29,7%, в Краснодарском крае – на 37,1%, в Свердловской области – на 37,9%, в Новосибирской области – на 39,5%.
Молодежь стремится работать в городах-миллиониках, для них в крупных городах больше возможностей, рассказывает Токарева из Kelly Services.
И число вакансий в миллионниках и областных центрах растет опережающими темпами. По данным HeadHunter, в I квартале 2019 г. прирост вакансий для молодежи по отношению к I кварталу предыдущего года составил: в Хабаровске – 85% (при общем приросте вакансий по рынку Хабаровска в 22%), в Екатеринбурге – 59% (общий прирост по рынку – 43%), в Краснодаре – 54% (по рынку – 38%), в Новосибирске – 35% (в среднем по рынку – 24%).
Согласно исследованию, выпускник в регионе в начале этого года мог рассчитывать на зарплату в 25 000–30 000 руб. Специалисты по управлению и организации производства получали 26 000 руб., финансисты – 27 000 руб., юристы – 28 000 руб., проектировщики – 32 000 руб. в месяц.
Но многие молодые люди могут рассчитывать на быстрый рост зарплаты уже через три года работы: специалист по управлению и организации производства получит 54 000 руб., специалист по техобслуживанию – 67 000 руб., транспортный логист и закупщик – 70 000 руб., разработчик – 97 000 руб.
Карьера в регионах
Как и в Москве, конкуренция между молодыми за рабочие места в регионах значительно выше, чем среди работников постарше и с опытом работы. По данным HeadHunter, в начале 2019 г. в Краснодаре на каждую вакансию претендовало 17,1 молодого специалиста, в Новосибирске – 13,7, в Екатеринбурге – 10, в Хабаровске – 8.
На Дальнем Востоке молодых специалистов чаще всего берут в нефтегазовую отрасль, нефтехимию, сельское хозяйство, судостроение, горное дело, рассказывает Дегтярева. Тем не менее многие молодые люди стремятся уехать в центральные регионы России, так как не видят возможностей карьерного и профессионального роста на Дальнем Востоке.
Мечтают переехать множество молодых специалистов и из Екатеринбурга – такое желание высказывает каждый пятый выпускник вуза, продолжает Дегтярева. По ее словам, уральская молодежь чаще всего переезжает в Санкт-Петербург, но после переезда нередко понимает, что рабочих мест в Северной столице не так немного. Многие возвращаются обратно.
Самые привлекательные для молодежи работодатели Урала – крупные производственные компании, они организуют регулярные стажировки для местных студентов и потом берут их на работу, говорит Дегтярева. Например, компания «Сибур» запустила в апреле этого года программу развития «Первый элемент» для студентов и выпускников химического и физико-математического профилей, а также для инженерных, технических и естественно-научных специальностей. Компания провела карьерные марафоны в Москве, Екатеринбурге, Уфе, Томске, Новосибирске и еще нескольких городах, рассказывает Ольга Улесова, директор по управлению талантами компании. Кандидаты проходили оценку в формате деловой игры и сдавали профильные тесты.
Наиболее благоприятная ситуация с трудоустройством выпускников в Новосибирске, полагает Дегтярева. Молодых специалистов активно нанимают международные FMCG-компании и российские агропромышленные комплексы. В поисках работы в Новосибирск нередко приезжают также выпускники из Омской области и Алтайского края, замечает Дегтярева.
Искусственный интеллект и большие данные
Работодатели готовы брать молодежь на новые специальности, которые вырастают из уже существующих профессий. Молодые люди востребованы везде, где разрабатывается и внедряется искусственный интеллект, говорят рекрутеры.
Специалистов в этой сфере мало, их выпускает всего несколько вузов в стране, и кадров остро не хватает. Согласно исследованию HeadHunter, с января 2017 г. по март 2019 г. количество вакансий в сфере разработки систем по машинному обучению выросло в 2,5 раза, а в сфере больших данных – в 2 раза.
Работодатели часто нанимают на новые специальности именно молодых людей, потому что те выросли в эпоху новых технологий и хорошо в них разбираются – компании ждут от них свежих идей и неординарных подходов, говорит Сафронов. Он знает примеры, когда молодые люди с техническим образованием, а иногда и с экономическим быстро устраивались на позицию специалиста по анализу больших данных (data scientist) и получали стартовую зарплату от 70 000 до 130 000 руб. в месяц, а через год – два – еще больше.
По данным банка зарплат HeadHunter, в 2018 г. средняя зарплата data scientist составляла в России 130 000 руб. в месяц, заработок разработчика систем машинного обучения – 145 000 руб., а жалованье архитектора блокчейна – 150 000 руб. в месяц.
Однако рассчитывать на высокие заработки могут хорошо подготовленные выпускники – кто начал развивать профессиональные навыки и получать опыт на стажировках еще во время учебы, замечает Дегтярева.
Статья опубликована в «Справочнике карьериста 2019/2020