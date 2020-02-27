Что рынок труда предлагает молодым специалистам

И все же постепенно ситуация на рынке труда молодых специалистов улучшается, уверен Иван Сафронов, управляющий партнер портала трудоустройства молодежи FutureToday. По его наблюдениям, в 2019 г. в компаниях выросло число проектов, ориентированных на молодежь, работодатели стали предлагать больше стажировок и создавать рабочие места именно для молодых специалистов. По данным HeadHunter, в I квартале 2019 г. работодатели разместили на 47% больше вакансий для молодых специалистов, чем в I квартале 2018 г., а молодые прислали лишь на 20% больше резюме, чем за год до этого. Для сравнения: рост количества вакансий для других групп работников составил в этот же период 18%.