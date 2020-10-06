Как правильно соглашаться и говорить «нет»

Невозможно говорить «да» всему и всем и выполнять все просьбы на отлично. Взваливая на себя слишком многое или совсем не то, вы теряете время, силы и деньги, отвлекаясь от по-настоящему важного. При этом никто не хочет злить или огорчать коллег и важных людей – а тем более упускать возможности в жизни и карьере.