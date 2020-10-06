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Как правильно соглашаться и говорить «нет»

Чтобы считаться незаменимым на работе
Брюс Тулган
Варвара Гранкова

Мы постоянно заняты обработкой запросов. Они могут быть формальными и неформальными, крупными и мелкими. Они поступают не только от непосредственного начальства и коллег, но и от «внутренних клиентов» со всей компании, от друзей и знакомых.

Невозможно говорить «да» всему и всем и выполнять все просьбы на отлично. Взваливая на себя слишком многое или совсем не то, вы теряете время, силы и деньги, отвлекаясь от по-настоящему важного. При этом никто не хочет злить или огорчать коллег и важных людей – а тем более упускать возможности в жизни и карьере.

Еще никому не вредила репутация человека, который может вовремя и по уважительной причине сказать «нет» и чье «да» – на вес золота. Как завоевать такую репутацию? Я несколько десятилетий анализировал поведение людей в сотнях компаний, чтобы понять, как сотрудники становятся незаменимыми. В итоге мне удалось сформулировать схему из трех составляющих: оценка запроса; аргументированный отказ; согласие, которое приведет вас к успеху.

Оценка запроса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных