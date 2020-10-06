Как правильно соглашаться и говорить «нет»Чтобы считаться незаменимым на работе
Мы постоянно заняты обработкой запросов. Они могут быть формальными и неформальными, крупными и мелкими. Они поступают не только от непосредственного начальства и коллег, но и от «внутренних клиентов» со всей компании, от друзей и знакомых.
Невозможно говорить «да» всему и всем и выполнять все просьбы на отлично. Взваливая на себя слишком многое или совсем не то, вы теряете время, силы и деньги, отвлекаясь от по-настоящему важного. При этом никто не хочет злить или огорчать коллег и важных людей – а тем более упускать возможности в жизни и карьере.
Еще никому не вредила репутация человека, который может вовремя и по уважительной причине сказать «нет» и чье «да» – на вес золота. Как завоевать такую репутацию? Я несколько десятилетий анализировал поведение людей в сотнях компаний, чтобы понять, как сотрудники становятся незаменимыми. В итоге мне удалось сформулировать схему из трех составляющих: оценка запроса; аргументированный отказ; согласие, которое приведет вас к успеху.