Российские работодатели жалуются на нехватку цифровых навыков у персонала

Пандемия и вынужденный переход на дистанционный режим работы повысили важность цифровых навыков у сотрудников даже в тех сферах деятельности, которые раньше были мало автоматизированы. И теперь 44% российских работодателей столкнулись с недостаточным владением цифровыми технологиями сотрудников, показало недавнее исследование, проведенное группой Ancor при поддержке Microsoft и Американской торговой палаты.