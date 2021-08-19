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Российские работодатели жалуются на нехватку цифровых навыков у персонала

Но у каждого свое представление о том, какие именно навыки нужны
Мария Подцероб
Варвара Гранкова / Ведомости

Пандемия и вынужденный переход на дистанционный режим работы повысили важность цифровых навыков у сотрудников даже в тех сферах деятельности, которые раньше были мало автоматизированы. И теперь 44% российских работодателей столкнулись с недостаточным владением цифровыми технологиями сотрудников, показало недавнее исследование, проведенное группой Ancor при поддержке Microsoft и Американской торговой палаты.

Авторы исследования опросили 373 руководителя и 4013 сотрудников российских компаний.

«Ведомости» выясняли, какие цифровые навыки сейчас более всего востребованы в разных отраслях и профессиях и как компании обучают им своих сотрудников.

Все опрошенные «Ведомостями» рекрутеры и работодатели признают важность цифровых навыков, но они подразумевают под этими навыками разное – от простого умения работать в электронной почте и участвовать в конференциях в Zoom до сложных навыков управления цифровым оборудованием на предприятии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных