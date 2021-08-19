Российские работодатели жалуются на нехватку цифровых навыков у персонала

Российские работодатели жалуются на нехватку цифровых навыков у персоналаНо у каждого свое представление о том, какие именно навыки нужны
Пандемия и вынужденный переход на дистанционный режим работы повысили важность цифровых навыков у сотрудников даже в тех сферах деятельности, которые раньше были мало автоматизированы. И теперь 44% российских работодателей столкнулись с недостаточным владением цифровыми технологиями сотрудников, показало недавнее исследование, проведенное группой Ancor при поддержке Microsoft и Американской торговой палаты.
Авторы исследования опросили 373 руководителя и 4013 сотрудников российских компаний.
«Ведомости» выясняли, какие цифровые навыки сейчас более всего востребованы в разных отраслях и профессиях и как компании обучают им своих сотрудников.
Все опрошенные «Ведомостями» рекрутеры и работодатели признают важность цифровых навыков, но они подразумевают под этими навыками разное – от простого умения работать в электронной почте и участвовать в конференциях в Zoom до сложных навыков управления цифровым оборудованием на предприятии.