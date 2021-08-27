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Почему соискатели стали чаще искать работу тайком

И какие технологии им в этом помогают
Елена Федотова
Варвара Гранкова

Найти новую работу, сменить сферу деятельности или сделать и то и другое сейчас мечтает более трети (37%) россиян, показал недавний опрос ВЦИОМа. По данным опроса международного кадрового агентства Kelly Services, ситуация еще более напряженная: семь из 10 работников планируют сменить работодателя в 2021 г. В опросе Kelly Services приняли участие более 1170 работников и соискателей, преимущественно из Москвы (49%) и Санкт-Петербурга (21%).

Но пандемия внесла коррективы не только в карьерные устремления работников, но и в процесс поиска новой работы. Раньше они активно рассылали резюме рекрутерам или размещали их в открытом доступе. Теперь соискатели все реже ищут вакансии сами и чаще ориентируются на рекомендации сервисов и рекрутинговых платформ. По сравнению с 2019 г. количество откликов, которые дает рекомендательная система, увеличилось примерно на 75%, говорит Александр Сидоров, руководитель направления анализа данных hh.ru.

«Ведомости» поговорили с кадровыми специалистами и электронными площадками, чтобы выяснить, как они формируют свои рекомендации. И почему соискатели предпочли в пандемию не активные действия, а пассивный поиск.

Поиск под прикрытием

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных