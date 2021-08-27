Почему соискатели стали чаще искать работу тайком

Но пандемия внесла коррективы не только в карьерные устремления работников, но и в процесс поиска новой работы. Раньше они активно рассылали резюме рекрутерам или размещали их в открытом доступе. Теперь соискатели все реже ищут вакансии сами и чаще ориентируются на рекомендации сервисов и рекрутинговых платформ. По сравнению с 2019 г. количество откликов, которые дает рекомендательная система, увеличилось примерно на 75%, говорит Александр Сидоров, руководитель направления анализа данных hh.ru.