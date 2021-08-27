Почему соискатели стали чаще искать работу тайком

Почему соискатели стали чаще искать работу тайкомИ какие технологии им в этом помогают
Найти новую работу, сменить сферу деятельности или сделать и то и другое сейчас мечтает более трети (37%) россиян, показал недавний опрос ВЦИОМа. По данным опроса международного кадрового агентства Kelly Services, ситуация еще более напряженная: семь из 10 работников планируют сменить работодателя в 2021 г. В опросе Kelly Services приняли участие более 1170 работников и соискателей, преимущественно из Москвы (49%) и Санкт-Петербурга (21%).
Но пандемия внесла коррективы не только в карьерные устремления работников, но и в процесс поиска новой работы. Раньше они активно рассылали резюме рекрутерам или размещали их в открытом доступе. Теперь соискатели все реже ищут вакансии сами и чаще ориентируются на рекомендации сервисов и рекрутинговых платформ. По сравнению с 2019 г. количество откликов, которые дает рекомендательная система, увеличилось примерно на 75%, говорит Александр Сидоров, руководитель направления анализа данных hh.ru.
«Ведомости» поговорили с кадровыми специалистами и электронными площадками, чтобы выяснить, как они формируют свои рекомендации. И почему соискатели предпочли в пандемию не активные действия, а пассивный поиск.