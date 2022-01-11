Страх сменился агрессией: зачем работодатели нанимают своим сотрудникам психологов

Страх сменился агрессией: зачем работодатели нанимают своим сотрудникам психологовПосле неполных двух лет пандемии около половины российских работников жалуются на профессиональное выгорание
Психолог и партнер компании «Экопси консалтинг» Мария Макарушкина уже много месяцев выслушивает на приеме истории руководителей, которые в пандемию столкнулись с эмоциональным выгоранием сотрудников. Один клиент, например, удивился, когда его подчиненный, всегда сдержанный и спокойный человек, швырнул с размаху на пол кружку с кофе после его самого обычного замечания. А в другом коллективе начальство направило к психологу сотрудницу средних лет, которая постоянно пугала окружающих мрачными прогнозами: мол, нас всех уволят, а потом мы все умрем от коронавируса. По словам Макарушкиной, одни сотрудники пребывают в унынии из-за смерти родственников от COVID-19, другие боятся потери работы, третьи сомневаются в завтрашнем дне.
Постоянный стресс на работе сейчас испытывает более двух третей (72%) россиян, из них 57% жалуются на профессиональное выгорание, показал недавний онлайн-опрос 2675 соискателей из всех федеральных округов, проведенный совместно медицинским онлайн-сервисом «Доктор рядом» и порталом HeadHunter.ru. Более всего, по данным исследования, подвержены стрессу и выгоранию на работе бухгалтеры, маркетинг-менеджеры, PR-специалисты, медицинские сотрудники и работники сферы искусства, развлечений и масс-медиа.
Под термином «профессиональное выгорание» понимают повышенный уровень тревоги, утомляемости, снижение настроения, социальной и двигательной активности, уточняет Сергей Поздняков, врач-психиатр высшей квалификационной категории и руководитель Центра психологической коррекции заболеваний клинической больницы «Медси» в Отрадном. Выявить симптомы в ходе обследования может психиатр или клинический психолог, говорит он.
Около половины (46%) респондентов сервиса «Доктор рядом» и HeadHunter.ru понимают, что лучше обсуждать свои проблемы с психологом, и все чаще посещают врачебные кабинеты. Например, в «Медси» в Отрадном поток таких пациентов увеличился в 2 раза по сравнению с 2019 г., свидетельствует Поздняков. А по данным онлайн-опроса, число обращений к психологам выросло на 53%. Но в 15% случаев сотрудники искали психологов в частных клиниках, и только у 6% опрошенных в компании, где они работают, оказался корпоративный психолог, готовый им помочь. Как в этих условиях компании решают психологические проблемы сотрудников и зачем им это нужно?