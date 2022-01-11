Страх сменился агрессией: зачем работодатели нанимают своим сотрудникам психологов

Около половины (46%) респондентов сервиса «Доктор рядом» и HeadHunter.ru понимают, что лучше обсуждать свои проблемы с психологом, и все чаще посещают врачебные кабинеты. Например, в «Медси» в Отрадном поток таких пациентов увеличился в 2 раза по сравнению с 2019 г., свидетельствует Поздняков. А по данным онлайн-опроса, число обращений к психологам выросло на 53%. Но в 15% случаев сотрудники искали психологов в частных клиниках, и только у 6% опрошенных в компании, где они работают, оказался корпоративный психолог, готовый им помочь. Как в этих условиях компании решают психологические проблемы сотрудников и зачем им это нужно?