Российскому рынку не хватает около 5000 маркетологов в сфере промышленности

Главная проблема для корпораций заключается в том, что они перенаправили кадры и ресурсы из гражданского производства в оборонное, которое сейчас зачастую работает круглосуточно, пояснил «Ведомостям» генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Помимо этого предприятия остро страдают от кадрового дефицита и проигрывают конкуренцию за персонал не только гражданским конкурентам, но и ритейлерам и логистическим компаниям, так как заработная плата работников склада или курьеров существенно выше, чем на ряде рабочих специальностей. «Проблемы сейчас в меньшей степени касаются продвижения, они сместились в плоскость производства: ряд предприятий сохраняют гражданское производство, хотя могли бы его законсервировать, так как понимают, что перезапустить, скорее всего, не удастся. Помимо этого оборонные предприятия находятся под жесткими санкциями, что ограничивает возможность импорта даже из Китая», – отметил Бурмистров.