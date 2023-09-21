Российскому рынку не хватает около 5000 маркетологов в сфере промышленности

Российскому рынку не хватает около 5000 маркетологов в сфере промышленностиОни нужны для продвижения гражданской продукции предприятий ОПК на внутреннем и внешнем рынках
Дефицит специалистов по промышленному маркетингу в России оценивается в 4500–5000 человек, говорится в исследовании госкорпорации «Ростех» (имеется в распоряжении «Ведомостей»). Для обеспечения кадровой потребности предприятий госкорпорации необходимо обучить более 1000 человек, сказано в нем.
Количество требуемых специалистов в сфере промышленного маркетинга напрямую связано с числом продуктов, выпускаемых предприятиями, говорит исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко. На начало 2019 г. в России насчитывалось более 70 000 крупных промышленных заводов, сказано в исследовании. По данным сборника «Промышленное производство» Росстата, к 2021 г. всего в стране действовало 309 846 промпредприятий. Сколько из них крупных, не уточняется. «Ведомости» направили запрос в статистическую службу.
Несмотря на рост объемов гособоронзаказа, у предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) есть ресурсы для наращивания производства гражданской продукции, считают эксперты госкорпорации. К этому компании побуждают введенные в отношении России санкции, в результате которых прекратились поставки товаров по многим стратегическим направлениям промышленности, а также политика государства, говорится в исследовании. Согласно поручению президента РФ Владимира Путина в 2016 г. до половины выручки компаний ОПК к 2030 г. должно формироваться за счет гражданской продукции.
Маркетологов готовят 189 российских вузов, ежегодно они выпускают свыше 30 000 специалистов по 40 направлениям, сказано в докладе. Более половины специальностей связаны с цифровыми продуктами – digital, нейромаркетинг, программы лояльности в электронной коммерции – и с другими направлениями, не связанными с производством физического продукта. Тем не менее на начало 2023 г. российские компании разместили на рекрутинговых площадках около 8000 вакансий о поиске маркетологов, подсчитали эксперты госкорпорации.
«Подготовка маркетологов, специализирующихся на высокотехнологичной продукции и управлении продуктовыми линейками, в нашей стране, к сожалению, практически не ведется», – говорит Евтушенко. Предприятия, по его словам, вынуждены самостоятельно доучивать сотрудников «на месте»: «На погружение специалиста в особенности производства уходит более года».
Евтушенко считает, что отечественным предприятиям ОПК нужны квалифицированные инженеры со знанием маркетинга или инженеры-маркетологи. Готовить таких специалистов – задача высших учебных заведений, которые, безусловно, должны реагировать на потребности кадрового рынка, уверен он.
Потребность рынка в промышленных маркетологах крайне высока, соглашается с выводами исследования эксперт Центра подготовки руководителей и команд цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС Наталья Карташева. Если в 2015–2018 гг. основная задача таких специалистов на предприятиях ОПК заключалась в поиске наиболее выгодных условий у поставщиков и снижении стоимости продукции, то теперь маркетологи часто выполняют задачи по развитию продукта, продолжила она. У работодателей возникла острая потребность в узкопрофильных специалистах, поэтому при большом количестве маркетологов, находящихся в поисках работы, довольно сложно найти нужного кандидата, резюмирует она.
Ценность таких специалистов в условиях запроса на импортозамещение и повышение конкурентоспособности продуктов на внутреннем и внешнем рынках будет только расти, говорит доцент кафедры маркетинга РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Рыкалина. Промышленный маркетолог может вывести компанию на другой уровень, но пока не все руководители предприятий это понимают, считая эту профессию «декоративной».
Гражданская продукция «Ростеха»
«Ростех» включает в себя около 700 организаций, из которых сформировано девять холдинговых компаний в ОПК и пять – в гражданских отраслях промышленности. В мае 2022 г. на встрече с президентом Владимиром Путиным генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов заявил, что консолидированная выручка «Ростеха» за 2021 г. увеличилась почти на 10% к предыдущему году и достигла 2,6 трлн руб. Доля гражданской продукции в этом показателе составила 45,5%. В основном ее выпускают «Камаз» и «Вертолеты России». Помимо этого специалисты «Ростеха» создали магнитотерапевтический аппарат Diathera для лечения и профилактики заболеваний глаз, препарат «Ковид-глобулин», портативный аппарат ИВЛ «Авента-вита» (можно использовать в скорой помощи, вертолетах санавиации и в домашних условиях), неонатальный аппарат ИВЛ SLE 6000 для новорожденных и концентратор кислорода Oxipolus.
Промышленный маркетинг определяет рыночную успешность продукции компаний, считает заведующий кафедрой менеджмента и маркетинга высокотехнологичных отраслей промышленности Московского авиационного института Роман Голов. От такого специалиста требуется не только владение универсальными инструментами и технологиями маркетинга, но и глубокое понимание специфики отдельных отраслей промышленности и действующих в них предприятий, заключил он.
Главная проблема для корпораций заключается в том, что они перенаправили кадры и ресурсы из гражданского производства в оборонное, которое сейчас зачастую работает круглосуточно, пояснил «Ведомостям» генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Помимо этого предприятия остро страдают от кадрового дефицита и проигрывают конкуренцию за персонал не только гражданским конкурентам, но и ритейлерам и логистическим компаниям, так как заработная плата работников склада или курьеров существенно выше, чем на ряде рабочих специальностей. «Проблемы сейчас в меньшей степени касаются продвижения, они сместились в плоскость производства: ряд предприятий сохраняют гражданское производство, хотя могли бы его законсервировать, так как понимают, что перезапустить, скорее всего, не удастся. Помимо этого оборонные предприятия находятся под жесткими санкциями, что ограничивает возможность импорта даже из Китая», – отметил Бурмистров.
Кроме того, существенно выросла потребность в оборотном капитале из-за необходимости авансировать поставки по импорту и логистические расходы, а текущий уровень долговой нагрузки зачастую не позволяет привлекать капитал. В ближайшие годы, по крайней мере до 2025 г., предприятия продолжат работать в три смены, выполняя гособоронзаказ, поэтому возможности выпуска гражданской продукции будут ограничены, заключил эксперт.