Александр Пошивай возглавил Росморречфлот

Александр Пошивай закончил Ленинградское высшее инженерное училище им. С. О. Макарова и Санкт-Петербургский университет МВД России. Занимал руководящие должности в коммерческих предприятиях туристической индустрии, связанной с обеспечением морского круизного судоходства, был советником в Росрыболовстве, работал в Росрезерве. В 2012 г. стал замруководителя Росморречфлота.