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Александр Пошивай возглавил Росморречфлот

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Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Александра Пошивая главой Росморречфлота. Распоряжение об этом опубликовано на сайте кабмина. Ранее он занимал пост временно исполняющего обязанности руководителя агентства.

Александр Пошивай закончил Ленинградское высшее инженерное училище им. С. О. Макарова и Санкт-Петербургский университет МВД России. Занимал руководящие должности в коммерческих предприятиях туристической индустрии, связанной с обеспечением морского круизного судоходства, был советником в Росрыболовстве, работал в Росрезерве. В 2012 г. стал замруководителя Росморречфлота.

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