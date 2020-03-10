Иван Городецкий оставил пост гендиректора онлайн-кинотеатра Okko
Иван Городецкий покинул пост генерального директора онлайн-кинотеатра Okko (принадлежит Rambler Group), сообщила пресс-служба мультимедийного сервиса. Теперь эту должность займет управляющий директор компании Яна Бардинцева.
В 2004-2005 гг. Городецкий работал в ООО «Телеросс» сначала инженером, а затем техническим директором. Спустя четыре года пришел в компанию «Скартел» (бренд Yota) как менеджер по развитию бизнеса и скоро возглавил отдел лицензирования контента в Yota Play. В 2010 г. Иван стал коммерческим директором Play. Пост гендиректора Okko он занял в 2015 г.
Бардинцева пришла в Rambler Group в 2018 г., на должность директора по маркетингу. До этого она два года работала в Сбербанке, где возглавляла департамент развития отношений с клиентами и вторичных продаж. Ранее Яна работала коммерческим директором Связного банка. С 2003 по 2011 г. Бардинцева отвечала за маркетинг в МТС.
Rambler Group — один из главных игроков российского рынка медиа и развлечений. В нее входят издания «Лента.ру», «Газета.ру», «Афиша», «Чемпионат» и Livejournal, онлайн-кинотеатр Okko, а также крупные сети кинотеатров «Синема парк» и «Формула Кино». В мультимедийный сервис Okko входит онлайн-кинотеатр, а также проекты Okko Спорт и Okko Entertainment.