Иван Городецкий оставил пост гендиректора онлайн-кинотеатра Okko

Бардинцева пришла в Rambler Group в 2018 г., на должность директора по маркетингу. До этого она два года работала в Сбербанке, где возглавляла департамент развития отношений с клиентами и вторичных продаж. Ранее Яна работала коммерческим директором Связного банка. С 2003 по 2011 г. Бардинцева отвечала за маркетинг в МТС.