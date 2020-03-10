Антон Силуанов стал членом наблюдательного совета «Ростеха»

Силуанов закончил Московский финансовый институт по специальности «финансы и кредит». Карьеру начал экономистом Министерства финансов РСФСР. Позднее возглавил департамента макроэкономической политики и банковской деятельности Министерства финансов России. Член коллегии Минфина с 2001 г. С 2003 г. работал заместителем министра финансов. Спустя год Антон возглавил департамента межбюджетных отношений Минфина, а затем вернулся на пост замминистра финансов. С 2011 г. Силуанов возглавляет ведомство. В 2018 г. он был также назначен Первым заместителем Председателя Правительства.