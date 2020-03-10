Александр Исурин назначен президентом «Трансконтейнера»
Ранее занимавший должность президента группы Fesco Александр Исурин назначен главой «Трансконтейнера». Об этом журналистам сообщили в пресс-службе группы компаний «Дело». Он займется общим управлением компанией.
Александр Исурин работает в сфере транспорта и контейнерных перевозок почти 20 лет. С 2014 г. последовательно занимал должности вице-президента, старшего вице-президента по коммерческой работе и президента компании Fesco. До этого возглавлял представительство одного из крупнейших контейнерных перевозчиков мира, компании MSC, в России и странах Центральной Азии.
ГК «Дело» — крупнейший в России интермодальный контейнерный оператор, управляющий морскими контейнерными терминалами в Азово-Черноморском, Балтийском и Дальневосточном бассейнах, сетью железнодорожных контейнерных терминалов, парком контейнеров и фитинговых платформ. В конце 2019 г. группа приобрела контрольный пакет «Трансконтейнера» за 60,3 млрд рублей.