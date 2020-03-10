Александр Исурин назначен президентом «Трансконтейнера»

Александр Исурин работает в сфере транспорта и контейнерных перевозок почти 20 лет. С 2014 г. последовательно занимал должности вице-президента, старшего вице-президента по коммерческой работе и президента компании Fesco. До этого возглавлял представительство одного из крупнейших контейнерных перевозчиков мира, компании MSC, в России и странах Центральной Азии.