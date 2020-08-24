Малай Мукерджи вошел в совет директоров Petropavlovsk
Руководство золотодобытчика Petropavlovsk назначило Малайя Мукерджи независимым неисполнительным директором вместо Кати Рэй, говорится в сообщении компании. Она покидает совет директоров компании.
Мукерджи имеет 40-летний опыт работы в различных технических, коммерческих и управленческих должностях в горнодобывающей и сталелитейной промышленности. Кроме того, он неоднократно курировал проекты в России и других странах Восточной Европы. На данный момент он является независимым директором крупного индийского производителя стали JSW Steel и компании VA Tech Wabag. В 1993-2009 годах Малай работал в международном концерне Arcelor Mittal, затем возглавлял компанию Essar Steel Global.
Petropavlovsk — одна из крупнейших золотодобывающих компаний в России. Ее основные активы сосредоточены в Амурской области.