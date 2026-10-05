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Гендиректором КБ «Стрелка» назначен Александр Чеботарев

Ведомости
ТАСС
ТАСС

Генеральным директором КБ «Стрелка» назначен главный управляющий директор ВЭБ.РФ Александр Чеботарев. Занимавшая этот пост Кристина Ишханова станет партнером – директором практики стратегического консалтинга и пространственного развития. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

«Руководство КБ "Стрелка" на нынешнем этапе – большой вызов и серьезная ответственность. К настоящему моменту бюро сформировало уникальный профиль, который объединяет исследования, консалтинг и работу с городами. Нужно сохранить сложившуюся структуру и в то же время внедрить передовые практики корпоративного управления. Сделать так, чтобы компетенции, проекты и команды работали в связке еще эффективнее. Также требуется расширить экспертизу и от исследований и стратегии перейти к архитектуре и комплексному городскому развитию», – отметил Чеботарев, его слова приводятся в сообщении.

КБ «Стрелка» намерено создать единую профессиональную платформу федерального уровня. Она объединит исследования, консалтинг, архитектуру, девелопмент и работу с городами, говорится в сообщении.

В начале 2025 г. ВЭБ.РФ консолидировал управление КБ «Стрелка» и стал его единственным собственником. Чеботарев с 2025 г. входит в состав совета директоров бюро. В ВЭБ.РФ он работает с 2018 г., возглавляет ООО «Прошкола», дочернюю структуру госкорпорации. До прихода в ВЭБ занимал различные посты в аппарате правительства России.

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