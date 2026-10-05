Гендиректором КБ «Стрелка» назначен Александр Чеботарев

«Руководство КБ "Стрелка" на нынешнем этапе – большой вызов и серьезная ответственность. К настоящему моменту бюро сформировало уникальный профиль, который объединяет исследования, консалтинг и работу с городами. Нужно сохранить сложившуюся структуру и в то же время внедрить передовые практики корпоративного управления. Сделать так, чтобы компетенции, проекты и команды работали в связке еще эффективнее. Также требуется расширить экспертизу и от исследований и стратегии перейти к архитектуре и комплексному городскому развитию», – отметил Чеботарев, его слова приводятся в сообщении.