Мировая экономика
Статья опубликована в № 4361 от 12.07.2017 под заголовком: Битва за юань

Народный банк Китая борется с инвесторами за юань

Ему приходится постоянно поддерживать национальную валюту

Благодаря поддержке Народного банка Китая (НБК) курс юаня к доллару вырос на 2,2% в этом году, хотя в предыдущие три года он снижался. Но китайские инвесторы снова обеспокоены рисками ослабления национальной валюты, и НБК приходится практически ежедневно бороться с ними на валютном рынке.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике