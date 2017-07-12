Статья опубликована в № 4361 от 12.07.2017 под заголовком: Битва за юань
Народный банк Китая борется с инвесторами за юань
Ему приходится постоянно поддерживать национальную валюту
- Саумиа Вайшампаян,
- Шэнь Хон
- / The Wall Street Journal
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Народный банк Китая борется с инвесторами за юань
Mark Schiefelbein / AP
Благодаря поддержке Народного банка Китая (НБК) курс юаня к доллару вырос на 2,2% в этом году, хотя в предыдущие три года он снижался. Но китайские инвесторы снова обеспокоены рисками ослабления национальной валюты, и НБК приходится практически ежедневно бороться с ними на валютном рынке.
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