Статья опубликована в № 4361 от 12.07.2017 под заголовком: Битва за юань

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Народный банк Китая борется с инвесторами за юань Mark Schiefelbein / AP

Благодаря поддержке Народного банка Китая (НБК) курс юаня к доллару вырос на 2,2% в этом году, хотя в предыдущие три года он снижался. Но китайские инвесторы снова обеспокоены рисками ослабления национальной валюты, и НБК приходится практически ежедневно бороться с ними на валютном рынке.