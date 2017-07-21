Госинвестиции и проекты
Статья опубликована в № 4368 от 21.07.2017 под заголовком: Газпромбанк поделит ЦКАД

Сбербанк и ЕАБР помогут Газпромбанку профинансировать самый дорогой участок ЦКАД

Это позволит скорее построить часть кольца

Газпромбанк, который взялся финансировать строительство самого дорогого – третьего участка Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД), организует для его строительства совместный синдикат со Сбербанком и Евразийским банком развития (ЕАБР), рассказали «Ведомостям» три консультанта, участвовавших в переговорах, и подтвердили представители госкомпании «Автодор», Газпромбанка и Сбербанка.

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