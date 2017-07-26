Макроэкономика и бюджет
Статья опубликована в № 4371 от 26.07.2017 под заголовком: Прибыль пошла на убыль

Сильный рубль мешает зарабатывать

Прибыль российских компаний в мае сокращалась второй месяц подряд

Впервые прибыль компаний после почти года роста начала падать в апреле. За январь – апрель 2017 г. сальдо прибыли и убытков (без малого бизнеса, банков, страховых организаций и бюджетных учреждений) сократилось по сравнению с предыдущим годом на 9,4%. Но в мае тенденция продолжилась – и за январь – май прибыль компаний сократилась на 7,2% до 4,2 трлн руб.

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