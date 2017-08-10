Международные организации наращивают долг

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Ожидается, что займы таких структур продолжат расти, так как на рынки капитала готовится выйти Азиатский банк инфраструктурных инвестиций Андрей Гордеев / Ведомости

После мирового финансового кризиса надгосударственные организации стали играть более важную роль на долговых рынках. Эмиссия их облигаций выросла более чем вдвое за 10 лет – до $265 млрд в 2016 г., по данным Dealogic. Эти заемщики благодаря своему статусу имеют наивысший кредитный рейтинг, а крупнейшими из них являются Европейский инвестиционный банк, Евросоюз и Международный банк реконструкции и развития (учреждение Всемирного банка).