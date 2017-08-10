Мировая экономика
Статья опубликована в № 4382 от 10.08.2017 под заголовком: Долговой интернационал наступает

Международные организации наращивают долг

Эмиссия их облигаций удвоилась за 10 лет

После мирового финансового кризиса надгосударственные организации стали играть более важную роль на долговых рынках. Эмиссия их облигаций выросла более чем вдвое за 10 лет – до $265 млрд в 2016 г., по данным Dealogic. Эти заемщики благодаря своему статусу имеют наивысший кредитный рейтинг, а крупнейшими из них являются Европейский инвестиционный банк, Евросоюз и Международный банк реконструкции и развития (учреждение Всемирного банка).

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