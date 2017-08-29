Статья опубликована в № 4395 от 29.08.2017 под заголовком: Топливо для экспорта
Экспорт товаров из Северо-Западного округа обогнал импорт
Внешнеторговый оборот растет за счет энергоресурсов
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Спрос на уголь обеспечивает Китай
Андрей Гордеев / Ведомости
Оборот внешней торговли Северо-Западного федерального округа в первом полугодии 2017 г. составил $35,4 млрд, что на 20% больше, чем за первую половину прошлого года, по данным Северо-Западного таможенного управления ФТС. Экспорт увеличился на 27% до $18,8 млрд, импорт – на 13% до $16,5 млрд. Более 90% оборота внешней торговли приходится на страны дальнего зарубежья. Экспорт обогнал импорт по стоимости впервые за последние полтора года. В целом внешнеторговый оборот Северо-Запада падал с 2015 г.
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