Долги компаний смогут взыскать с разбогатевших менеджеров

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Налоговые долги компаний могут подорожать для их менеджеров Андрей Гордеев / Ведомости

Менеджеры компаний все чаще задают вопросы об их личной ответственности за налоговые долги предприятий, рассказывает партнер Deloitte Антон Зыков. Их беспокойство выросло с конца прошлого года, когда Конституционный суд подтвердил, что с менеджеров могут быть взысканы долги и пени компании (кроме штрафа). Предприятия участвуют в нарушении опосредованно – через людей, руководителей или бухгалтеров, объяснил он свое решение.

До этого суды выносили разные решения и даже Верховный суд не был однозначен в своем мнении, лишь единожды поддержав в подобном споре налоговиков, вспоминает Зыков. Взыскать недоимку с руководства компании налоговики могут двумя способами: при банкротстве привлечь их к субсидиарной ответственности или по уголовному делу предъявить иск о взыскании ущерба бюджету.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике

Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)

Всегда свежий номер в разделе «Газета»

Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов

Участие в обсуждении материалов на сайте Подарки для годовых подписчиков {{gift}}