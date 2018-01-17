Долги компаний смогут взыскать с разбогатевших менеджеров
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Менеджеры компаний все чаще задают вопросы об их личной ответственности за налоговые долги предприятий, рассказывает партнер Deloitte Антон Зыков. Их беспокойство выросло с конца прошлого года, когда Конституционный суд подтвердил, что с менеджеров могут быть взысканы долги и пени компании (кроме штрафа). Предприятия участвуют в нарушении опосредованно – через людей, руководителей или бухгалтеров, объяснил он свое решение.
До этого суды выносили разные решения и даже Верховный суд не был однозначен в своем мнении, лишь единожды поддержав в подобном споре налоговиков, вспоминает Зыков. Взыскать недоимку с руководства компании налоговики могут двумя способами: при банкротстве привлечь их к субсидиарной ответственности или по уголовному делу предъявить иск о взыскании ущерба бюджету.
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