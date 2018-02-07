Экономика / Макроэкономика и бюджет
Статья опубликована в № 4503 от 07.02.2018 под заголовком: От ЦБ ждут мягкости

Экономисты ждут от ЦБ снижения ставки несмотря на обвал рынков

Активное снижение может продлиться весь год

Экономисты ждут от первого заседания ЦБ в этом году снижения ставки на 25 б. п. до 7,5%. Таков консенсус-прогноз экономистов, опрошенных Reuters. Смягчение неизбежно – в пользу этого говорит и внутренняя, и внешняя ситуация.

ЦБ на этот раз намеков рынку не дал. В январе директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Игорь Дмитриев заявил, что регулятор снизит ставку на 25 или 50 б. п. либо оставит ее неизменной. А председатель ЦБ Эльвира Набиуллина допустила и снижение ставки на 50 б. п., и даже паузу.

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