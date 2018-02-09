ЦБ снизил ключевую ставку до 7,5%

Регулятор не исключил перехода к нейтральной денежно-кредитной политике уже в 2018 году

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина Андрей Гордеев / Ведомости

Банк России на заседании в пятницу снизил ключевую ставку на 0,25 п. п. до 7,5%. Годовая инфляция остается на устойчиво низком уровне, инфляционные ожидания постепенно снижаются, а краткосрочные проинфляционные риски ослабли, объяснил регулятор свое решение.

«Замедление инфляции способствовало снижению инфляционных ожиданий, которое, однако, остается неустойчивым и неравномерным. При этом необходимо не только дальнейшее снижение инфляционных ожиданий, но и уменьшение их чувствительности к изменениям ценовой конъюнктуры», - говорится в сообщении ЦБ.

Снижение совпало с прогнозами большинства аналитиков. Так, консенсус-прогноз Reuters и Bloomberg предсказывал снижение ставки как раз до 7,5%. В январе инфляция в России обновила исторический минимум, опустившись до 2,2% в годовом выражении, и это убедительный повод снизить ставку, причем в случае приближения инфляции к 2% – сразу на 0,5 п. п., указывали аналитики «Сбербанк CIB». Снижению способствовали и внешние условия – минфин США высказался против запрета инвестиций в российские суверенные облигации, подчеркивали аналитики «Ренессанс капитала».

На заседании в декабре регулятор снизил ставку сразу на 0,5 п. п., хотя рынок ожидал шага в 0,25 п. п. В начале февраля председатель ЦБ Эльвира Набиуллина говорила журналистам, что в связи с ослаблением девальвационных рисков ЦБ «чуть быстрее» продолжит переходить к нейтральной денежно-кредитной политике. В то же время она не исключила паузы в снижении ставки.

На сегодняшний день краткосрочные проинфляционные риски ослабли, в связи с чем баланс несколько сместился в сторону рисков для экономики, отмечает ЦБ. Так, усилилась неопределенность на глобальных финансовых рынках. Вероятность превышения годовой инфляцией 4% в текущем году существенно снизилась, однако риски отклонения инфляции вверх от таргета по-прежнему преобладают над риском ее снижения, указывает регулятор.

ЦБ прогнозирует, что вклад курсовой динамики последних месяцев в рекордное замедление годовой инфляции будет исчерпан до конца I квартала. Также в первой половине 2018 г. прекратится дефляционный эффект от избытка урожая в 2017 г. В этих условиях ЦБ продолжит снижение ключевой ставки и допускает завершение перехода от умеренно жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике в 2018 г., отмечается в сообщении.

Среди рисков повышения инфляции регулятор по-прежнему называет волатильную динамику продовольственных и нефтяных цен, а также возможное изменение поведения потребителей в связи с неустойчивостью инфляционных ожиданий. Кроме того, усиление дефицита трудовых ресурсов может привести к отставанию темпов роста производительности труда от зарплат.

ЦБ ставит целью постепенное, в течение одного-двух лет, доведение ставки до равновесного уровня в 6-7% при инфляции около 4%.