Бизнесу разрешили не платить за движимое имущество в Москве

Москва готова конкурировать за бизнес с помощью налоговых льгот (на фото – мэр Сергей Собянин) Андрей Гордеев / Ведомости

Москва не будет взимать в 2018 г. налог с движимого имущества, который бизнес называет «налогом на модернизацию», сообщил в понедельник мэр Сергей Собянин.

Налог с оборудования был неожиданно для бизнеса восстановлен с этого года – по ставке до 1,1% в этом году. Бизнес не платил его с 2013 г. при обновлении оборудования, но из-за проблем с бюджетами регионов правительство разрешило им снова взимать этот налог. Ожидалось, что нагрузка вырастет с 2019 г., но правительство решило поспешить. Без обсуждения с бизнесом в законопроекте ко второму чтению срок был сдвинут на год.

Бизнес жаловался президенту Владимиру Путину на рост налоговой нагрузки, напоминая о его обещании не повышать нагрузку до конца 2018 г. А иностранные инвесторы пытались убедить в необходимости отменить налог первого вице-премьера Игоря Шувалова. Однако поправки вступили в силу. В 2018 г. налог в 2,2% мог бы дать регионам около 130–150 млрд руб., говорил министр финансов Антон Силуанов.

Правда, за регионами сохранялось право отказаться от этого налога или снизить ставку. В конце 2017 г. так поступило более 25 регионов, среди которых были как богатые, так и менее состоятельные. Но самого богатого региона страны – Москвы среди них не оказалось. Из 160 млрд руб., которые льгота сэкономила бизнесу в 2016 г., больше всех потеряла Москва – 38,4 млрд, следует из данных ФНС, это было около 2% ее доходов.

Для бизнеса особенно болезненно введение налога в Москве, говорит партнер Dentons Василий Марков: в городе зарегистрированы крупнейшие компании с имуществом по всей стране. Но налог с него обычно платится по месту регистрации компании, продолжает он. Сильнее всего пострадали бы РЖД, такси, крупные холдинги с имуществом, зарегистрированном в Москве, перечисляет налоговый консультант крупной компании. Поезда для Московского центрального кольца принадлежат РЖД, а сама компания зарегистрирована в столице, пояснил ее представитель, отказавшись комментировать отмену налога. Просили отменить налог также члены РСПП и «Деловой России», вспоминает участник совещаний в мэрии Москвы (ее представитель не ответил на телефонные звонки вчера вечером). Официально же отменить налог Собянина попросил председатель ТПП Москвы по развитию транспортного обслуживания пассажирских перевозок автомобилями Богдан Коношенко.

Наиболее болезненным введение налога стало для производственных, нефтегазовых, инфраструктурных и телекоммуникационных компаний, перечисляет Марков: чем больше они купят нового оборудования, тем больше придется платить. Налог взимается с остаточной стоимости имущества, которая рассчитывается как разница между первоначальной стоимостью и амортизацией, говорит он: поэтому чем новее оборудование, тем выше налог, а через 3–5 лет он обычно обнуляется.

После введения льготы в 2013 г. многие компании обновили свои фонды, рассказывает председатель совета директоров промышленного холдинга, и ее отмена приведет к огромным расходам для отдельных компаний. Цены на продукцию вырастут, а инвестиции снизятся, предупреждает он.

Выпадающие доходы для Москвы будут невелики, оценивает руководитель группы суверенных и региональных рейтингов Аналитического кредитного рейтингового агентства Андрей Пискунов. В 2017 г. доходы региона превысили 2 трлн руб. – на 13% больше, чем в 2016 г., говорил Собянин. Согласно закону о бюджете Москвы в 2018 г. доходы составят 2,1 трлн руб. – на 200 млрд меньше расходов.

Отменяя налог, Москва конкурирует с другими регионами за привлечение бизнеса, отмечает директор Fitch Ratings Владимир Редькин. Сохранив его, Москва снизила бы привлекательность инвестиций, согласен Марков. Но почти половина регионов, отказавшихся от налога для отдельных отраслей или снизивших ставку, сделали это на более продолжительный срок – до 2020–2021 гг. Например, Московская область освободила бизнес от налога на движимое имущество до 2021 г., предприниматели в Москве оказались бы в неконкурентной ситуации, указывает директор центра налоговой политики МГУ Кирилл Никитин.

Чтобы уменьшить налог, компания может провести реоганизацию или сменить адрес регистрации, объясняет Марков. Но это может создать риски, предупреждает юрист BGP Litigation Елена Констандина: налоговики в такой миграции могут увидеть попытку ухода от налогов. Были ситуации, когда бизнес рассматривал такой вариант, но отказывался в итоге от него, говорит налоговый консультант.

Но отмена налога – это лишь отсрочка на год, предупреждает Марков. Во второй половине 2018 г. чиновники вернутся к обсуждению судьбы налога на федеральном уровне, подтверждает федеральный чиновник. Минэкономразвития в конце 2017 г. предлагало полностью отменить его, Минфин был за его сохранение со скидкой. Компания сможет уменьшить налог на движимое имущество на сумму инвестиций в новое оборудование, говорил замминистра финансов Илья Трунин. Обсуждается и другой вариант – заменить налог на движимое имущество налогом с продаж, дав регионам право вводить торговый сбор с оборота, рассказывали «Ведомостям» чиновники. В Москве уже взимается торговый сбор, но с торговой площади, а не с оборота.

Повлиять на решение может ситуация в регионах: их общий госдолг – более 2 трлн руб., а расходы на его обслуживание и погашение за три года выросли в 3,6 раза и уже превысили сам размер долга, сообщала Счетная палата.