Магистраль Москва-Казань могут продлить до Набережных Челнов

Сейчас завершается проектирование ВСМ Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань, которая впоследствии будет продлена до Екатеринбурга, говорит представитель РЖД Максим Стулов / Ведомости

Власти Татарстана предлагают продлить высокоскоростную магистраль (ВСМ) Москва – Казань до Набережных Челнов, сообщил замминистра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Айрат Усманов (цитата по ТАСС). Стоимость проекта – 400 млрд руб., сказал он, уточнив, что цена будет зависеть от способа ее строительства – по земляному полотну или на эстакаде. Участок дороги от Казани к Набережным Челнам находится в коридоре Москва – Казань – Екатеринбург, объяснил Усманов, финансировать маршрут Казань – Набережные Челны Татарстан предлагает по модели ГЧП.

Оба проекта – ВСМ Москва – Казань и Екатеринбург – Челябинск – обсуждаются в правительстве и включены в транспортную стратегию. Строительство первой ВСМ анонсировал президент Владимир Путин еще в 2013 г. Но участники проекта «Екатеринбург – Челябинск» первыми подали заявку на строительство, правительство предварительно проект одобрило. Стоимость строительства ВСМ до Казани первый заместитель гендиректора РЖД Александр Мишарин оценивал на Петербургском экономическом форуме в 1,6 млрд руб. Проект «Екатеринбург – Челябинск» оценен частной концессионной инициативе в 360 млрд руб. Инвесторы последней ВСМ рассчитывали на софинансирование – капитальный грант в 50% стоимости проекта, ВСМ Москва – Казань – на 700 млрд руб. По словам Мишарина, при оценке проектов, претендующих на финансирование, будут учитываться эффекты на экономику. Окончательно решить, на строительство какой из ВСМ будут выделены деньги, правительство должно к октябрю.

Минтранс и РЖД поддержат строительство дополнительного участка до Набережных Челнов, считают два участника совещаний в правительстве и собеседник «Ведомостей», близкий к РЖД. Но проекты нужно реализовывать последовательно, уточняет он, пока же для строительства ВСМ до Набережных Челнов не хватает просчетов рисков, монетизации и грузопотока.

Сейчас завершается проектирование ВСМ Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань, которая впоследствии будет продлена до Екатеринбурга, говорит представитель РЖД, вместе с Татарстаном РЖД обсуждает разные варианты прохождения трассы от Казани до Екатеринбурга. Окончательный вариант прохождения магистрали будет утвержден, когда для всех перспективных проектов будут выполнены технико-экономические обоснования, подготовлены финансовые модели, разработана проектная документация, предупреждает он. Представитель Минтранса не ответил на запрос, связаться с представителем правительства Татарстана в понедельник вечером не удалось.

Сейчас между Казанью и Набережными Челнами нет прямой железной дороги, связав две миллионные агломерации, можно ускорить экономический рост Татарстана, говорит вице-президент Центра экономики инфраструктуры Павел Чистяков. Инициатива Татарстана похожа на инициативу властей Екатеринбурга и Челябинска, замечает он, но в пределах одного региона реализовать ее будет проще.