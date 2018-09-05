Венесуэла пустеет из-за кризиса
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Несколько десятилетий назад венесуэльцы летали из Каракаса в Париж на сверхзвуковых лайнерах Concorde. Теперь они покидают разоренную экономическим кризисом и оказавшуюся в политической изоляции страну на своих двоих через границу с Колумбией, Эквадором или Бразилией. Вместе с жителями из страны уходят иностранные компании, а остающиеся пока венесуэльцы стремительно сворачивают бизнес.
Бегство населения из Венесуэлы по своим масштабам приближается к кризису, сравнимому с попытками сирийских и африканских мигрантов попасть в ЕС через Средиземное море, предупредила ООН. По ее оценкам, с 2015 г. страну покинули 2,3 млн человек, или 7% населения. Однако президент Николас Мадуро говорит всего лишь о 600 000, а вице-президент Делси Родригес называет отток «нормальным». По ее словам, тревогу бьет «Пентагон с целью оправдать вторжение в Венесуэлу».
Каракас и пустота
Экономика Венесуэлы сократилась вдвое с 2013 г., когда Мадуро пришел к власти. Добыча и импорт нефти упали до уровня 1940-х гг., транснациональные корпорации уходят из страны, а иностранные посольства закрываются или сокращают число дипломатов. «В Каракасе жуткое ощущение современного города, чьи жители навсегда уехали в отпуск, – отмечает Дэвид Смилд из американской правозащитной организации WOLA. – Здания, улицы и дороги остались прежними, но пешеходов, автомобилей и товаров вдвое меньше».
Особенно заметна растущая изоляция Венесуэлы в международном аэропорту «Майкетия» под Каракасом. Когда Concorde впервые приземлился там в 1976 г., столица Венесуэлы была вторым по популярности направлением в Южной Америке, уступая только Рио-де-Жанейро. На сверхзвуковых самолетах состоятельные венесуэльцы, уверенные в будущем своей экономики благодаря экспорту нефти, могли всего за шесть часов долететь до Парижа.
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