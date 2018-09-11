Минэкономразвития оценило влияние обвала рубля на рост цен

Ослабление рубля ускорило инфляцию на 0,1 п. п. Евгений Егоров / Ведомости

Вклад ослабления рубля в инфляцию в августе составил около 0,1 процентного пункта (п. п.), в сентябре-октябре он также в совокупности не превысит этого значения, говорится в опубликованной Минэкономразвития «Картине инфляции».

За август потребительские цены выросли к июлю на 0,47%, а в годовом выражении инфляция ускорилась с 2,5 до 3,1% в связи с рекордной дефляцией в прошлогоднем августе (-0,5%). «С учетом распределенного во времени влияния обменного курса рубля на инфляцию, а также с учетом снижения эффекта переноса, наблюдаемого в последние 2,5 года, вклад ослабления рубля в августе (2,9% в номинальном эффективном выражении) в инфляцию в сентябре-октябре также в совокупности не превысит 0,1 п. п.», – заключает Минэкономразвития.

В сентябре, по оценке Минэкономразвития, инфляция в помесячном выражении сохранится на околонулевом уровне (0,0–0,1%), а в годовом – ускорится до 3,2–3,3% на фоне нехарактерной дефляции в сентябре прошлого года (-0,15%).

В то же время Минэкономразвития предупреждает, что «дальнейшая динамика курса рубля является основным инфляционным риском в ближайшее время». В 2018 г. Минэкономразвития, согласно обновленным параметрам макропрогноза, ожидает среднегодовую инфляцию на уровне 3,4%. В 2019 г. инфляция временно ускорится до 4,3% в связи с повышением НДС, а в 2019 г. снизится до 3,8%, прогнозирует ведомство.

В августе рубль в ожидании новых санкций США начал резко слабеть к доллару и евро, и на рынке произошел всплеск волатильности. Это вынудило ЦБ объявить о приостановке закупки валюты для Минфина на открытом рынке в рамках бюджетного правила, что помогло временно скорректировать курс. В понедельник, 10 сентября, рубль обвалился до минимальных за 2,5 года значений: на Московской бирже доллар дорожал до 70,34 руб., евро – до 81,67 руб.

Из-за возникшей в августе волатильности на рынке Минэкономразвития несколько ухудшило прогноз курса рубля и оттока капитала на ближайшие 6–12 месяцев. Министерство считает, что среднегодовой курс составит 61,6 руб./$ в 2018 г. и 63,4 руб./$ в 2019 г. Однако в дальнейшей перспективе, за пределами 12 месяцев, Минэкономразвития не видит ни одной причины для пересмотра прогнозного курса в худшую сторону, сказал министр экономического развития Максим Орешкин в интервью Business FM. Он ожидает, что в среднесрочной перспективе курс вернется к 63–64 руб. за доллар.

В конце прошлой недели первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов назвал текущий курс рубля недооцененным. Он также связывал ослабление национальной валюты с ожиданием очередной волны санкций и нестабильностью на рынках развивающихся стран. На прошлой неделе председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор видит факторы в пользу повышения ключевой ставки на заседании 14 сентября.

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