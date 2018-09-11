Минэкономразвития оценило влияние обвала рубля на рост цен

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Ослабление рубля ускорило инфляцию на 0,1 п. п.
Евгений Егоров / Ведомости
Вклад ослабления рубля в инфляцию в августе составил около 0,1 процентного пункта (п. п.), в сентябре-октябре он также в совокупности не превысит этого значения, говорится в опубликованной Минэкономразвития «Картине инфляции».
За август потребительские цены выросли к июлю на 0,47%, а в годовом выражении инфляция ускорилась с 2,5 до 3,1% в связи с рекордной дефляцией в прошлогоднем августе (-0,5%). «С учетом распределенного во времени влияния обменного курса рубля на инфляцию, а также с учетом снижения эффекта переноса, наблюдаемого в последние 2,5 года, вклад ослабления рубля в августе (2,9% в номинальном эффективном выражении) в инфляцию в сентябре-октябре также в совокупности не превысит 0,1 п. п.», – заключает Минэкономразвития.
В сентябре, по оценке Минэкономразвития, инфляция в помесячном выражении сохранится на околонулевом уровне (0,0–0,1%), а в годовом – ускорится до 3,2–3,3% на фоне нехарактерной дефляции в сентябре прошлого года (-0,15%).
В то же время Минэкономразвития предупреждает, что «дальнейшая динамика курса рубля является основным инфляционным риском в ближайшее время». В 2018 г. Минэкономразвития, согласно обновленным параметрам макропрогноза, ожидает среднегодовую инфляцию на уровне 3,4%. В 2019 г. инфляция временно ускорится до 4,3% в связи с повышением НДС, а в 2019 г. снизится до 3,8%, прогнозирует ведомство.
В августе рубль в ожидании новых санкций США начал резко слабеть к доллару и евро, и на рынке произошел всплеск волатильности. Это вынудило ЦБ объявить о приостановке закупки валюты для Минфина на открытом рынке в рамках бюджетного правила, что помогло временно скорректировать курс. В понедельник, 10 сентября, рубль обвалился до минимальных за 2,5 года значений: на Московской бирже доллар дорожал до 70,34 руб., евро – до 81,67 руб.
Из-за возникшей в августе волатильности на рынке Минэкономразвития несколько ухудшило прогноз курса рубля и оттока капитала на ближайшие 6–12 месяцев. Министерство считает, что среднегодовой курс составит 61,6 руб./$ в 2018 г. и 63,4 руб./$ в 2019 г. Однако в дальнейшей перспективе, за пределами 12 месяцев, Минэкономразвития не видит ни одной причины для пересмотра прогнозного курса в худшую сторону, сказал министр экономического развития Максим Орешкин в интервью Business FM. Он ожидает, что в среднесрочной перспективе курс вернется к 63–64 руб. за доллар.
В конце прошлой недели первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов назвал текущий курс рубля недооцененным. Он также связывал ослабление национальной валюты с ожиданием очередной волны санкций и нестабильностью на рынках развивающихся стран. На прошлой неделе председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор видит факторы в пользу повышения ключевой ставки на заседании 14 сентября.
На рынках нет ничего невозможного
Martin Leissl/Bloomberg
Успешные трейдеры и инвесторы знают: решение о сделке нужно принимать, отталкиваясь от того, что показывает рынок, а не из собственных предположений о том, куда будет двигаться цена. В этом хорошо помогают графики, отражающие баланс спроса и предложения
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Денис Абрамов / Ведомости
«Рынок не должен делать что-то и, конечно, не будет делать то, что, по вашему мнению, ему следует делать, – отмечает Чарли Билелло, начальник аналитического отдела Pension Partners. – Рынок не подчиняется жестким правилам; он делает то, что хочет, и когда хочет»
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Richard Drew / AP
Билелло представил «настоящую сокровищницу с фантастическими графиками», которые заставляют инвесторов поставить под вопрос любой совет относительно рынков, который они когда-либо получали, и засомневаться в любой прописной истине, которую слышали, пишет MarketWatch
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На графике – динамика акций Valeant Pharmaceuticals
Рынок может обмануть любые, даже самые «правильные» ожидания. «Повесьте эти графики на стену, – советует Билелло, – и взгляните на них в следующий раз, когда подумаете: какой-то актив “перепродан”, его цена достигла “уровня поддержки” и должна пойти вверх...
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…или какой-то актив «перекуплен» и больше не может расти». Рыночные феномены вроде технобума в конце 1990-х гг. справедливо называют пузырями. Другое дело, что предсказать окончание их надувания почти невозможно. Некоторые эксперты называли рост индекса Nasdaq Composite пузырем уже в 1998 г. – начале 1999 г., но затем он показал еще более невероятный рост
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В последнее время не раз предсказывали и разворот биткойну, тем более что связанный с криптовалютами хайп сильно напоминает восторги, сопровождавшие любой другой пузырь, от тюльпаномании до технобума и роста цен на рынке недвижимости в 2000-е годы
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Toru Hanai / Reuters
«Говорят, картинка стоит тысячи слов, но при инвестировании она стоит гораздо больше, – пишет Билелло. – Несколько графиков с экстремальными движениями котировок – это хорошее напоминание, что на рынках нет таких вещей, как “не может быть”, “никогда не будет” или “должно произойти”»
Все эксперты по рынку недвижимости, ипотечные брокеры, аналитики инвестбанков и экономисты госведомств до 2007 г. твердили, что цены на жилье в США не могут сильно упасть, потому что такого никогда не было в последние 70 лет? Индекс цен на жилую недвижимость S&P Case-Shiller показывает, что такое «невозможный» кризис
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На графике – доходность 10-летних гособлигаций Швейцарии
Процентные ставки так невероятно низки, что не могут опуститься еще ниже?
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На графике - доходность 10-летних облигаций Греции
Страна с доходностью гособлигаций под 40% обязательно объявит дефолт?
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Вам говорят, что высокие мультипликаторы стоимости дают возможность сыграть на понижение? Вы бы разорились, попробовав «шортить» акции Amazon (на графике желтым цветом показано отношение операционной прибыли к капитализации – operational PE, синим – динамика цены акции)
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Michael Nagle/Bloomberg
Своеволие рынка делает инвестиции и трейдинг «таким сложным и одновременно таким интересным делом», отмечает Билелло: «Поэтому же так опасно слушать бесконечные пророчества разных гуру и знатоков рынка. О будущем они знают не больше вашего или моего, что означает: они не знают о нем ничего»
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В пример он приводит рекомендации Royal Bank of Scotland в начале 2016 г., когда рушились рынки нефти и китайских акций. 11.01.2016: «Все основные развивающиеся рынки – продавать» (красная кривая за период после заявления) и «Продавать все кроме высококачественных бондов» (зеленая кривая); 11.02.2016: нужно готовиться к «году катаклизмов», когда основные фондовые рынки могут упасть на 20%, а нефть – до $16 за баррель (синяя кривая – S&P 500)
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Richard Drew / AP
Рост фондового рынка с посткризисных минимумов 2009 г. дает много примеров того, как даже именитые инвесторы обманулись в ожиданиях. Джон Бурман, гендиректор Broadsword Capital, собрал заявления о неминуемом обвале S&P 500 за период с 2010 по 2016 г. Сам он, правда, тоже следует одной из максим рынка – Trend is your friend («Тренд – твой друг»), но здесь она как раз помогла
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Среди авторов предостережений – известные инвесторы Марк Фабер и Карл Айкан, гуру рынка облигаций Билл Гросс. Роберт Уидемер, управляющий директор Ark Financial Management и автор «Экономики пузыря в Америке» (2006), бестселлера «Афтершок» (2009) и др., почти каждый год пугает 50%-ной безработицей, 100%-ной инфляцией и обвалом фондового рынка США на 90%
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Andy Clark / Reuters
«В этой чудесной игре [инвестировании] нет ничего невозможного, только более или менее вероятное. Осознание этого может сильно помочь в том, чтобы взять свои эмоции под контроль и стать более успешным инвестором», – пишет Билелло