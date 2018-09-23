Сдающие жилье в аренду могут получить скидку по налогам

Налоговики придумали, как обелить рынок аренды квартир Денис Абрамов / Ведомости

Законопроект о системе налогообложения самозанятых, которая более года обсуждалась в ФНС и правительстве наконец оказался в парламенте. В пятницу его внесли члены Совета Федерации Евгений Бушмин и Мухарабий Ульбашев, а также несколько депутатов, включая председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова.

Впервые об идее вывести из тени людей, работающих на самих себя, создав для них специальную налоговую систему, официально сообщил в мае замминистра финансов Илья Трунин. Для них появится специальное приложение, работающее как касса, через которое самозанятые будут регистрироваться в ФНС, осуществлять все платежи и рассчитываться с бюджетом.

Эксперимент пройдет в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане с января 2019 г. по декабрь 2028 г. Новой системой смогут воспользоваться индивидуальные предприниматели без наемных работников, а также другие люди, получающие доход от предпринимательской деятельности. Для тех, кто оказывает услуги или продает товары населению, налоговая ставка составит 4%, для работающих с компаниями – 6%. От налогов, выплаченных по ставке 4%, регионы получат 62,5%, по ставке 6% – 75%.

От страховых взносов самозанятые освобождены, но при желании человек может добровольно платить в Пенсионный фонд. Иначе он будет получать только минимальную социальную пенсию (в 2018 г. – 5180 руб.).

Чтобы человек мог воспользоваться новой налоговой системой, его доход как самозанятого не должен превышать 200 000 руб. в месяц, или 2,4 млн в год. Также не смогут перейти на такой режим люди, продающие подакцизные и маркируемые товары, перепродающие товары или имущественные права, добывающие или продающие полезные ископаемые, торгующие недвижимостью и ценными бумагами и т. д.

Зато смогут воспользоваться пониженными ставками те, кто сдает жилье в аренду: 4% при сдаче другому человеку, 6% – компании. Нужно обелить рынок сдачи жилья, поясняет федеральный чиновник. Сейчас ставка НДФЛ с таких доходов – 13%, если же человек зарегистрируется в качестве предпринимателя, то он может приобрести патент и не платить НДФЛ. По данным ФНС, на 1 июля 2018 г. патенты на сдачу жилья в аренду получили чуть более 30 000 человек. В Москве в 2017 г. в бюджет было перечислено около 1,3 млрд руб. от сдачи квартир – на 20% больше, чем в 2016 г. Пока платят в Москве налоги лишь 10% сдающих в аренду жилье, рассказывает чиновник, система должна быть интересна тем, кто считает нагрузку слишком высокой.

Стоимость патента зависит от его срока, площади и расположения квартиры. Например, в центральном районе для квартиры площадью до 50 кв. м – 27 000 руб., до 75 кв. м – 54 000 руб., в других районах – около 20 000 руб. Также человек может зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель, работающий по упрощенной системе, для таких людей ставка налога – 6%. Но в обоих случаях нужно платить страховые взносы, с учетом выплат в Фонд обязательного медицинского страхования в 2018 г. индивидуальные предприниматели платят от 27 900 до 191 790 руб. в год.

Налоговики давно хотят заставить платить налоги тех, кто сдает квартиры, говорит бывший замминистра по налогам и сборам Дмитрий Черник, в 90-е даже устраивали рейды по квартирам. Если нет договора, а жилец и хозяин квартиры не сознаются в аренде, их сложно заставить платить налог, признает сотрудник налоговых органов. Не платить налоги становится все сложнее, многие предпочтут не рисковать и заплатить налог по минимальной ставке, считает партнер Taxology Михаил Успенский. Помочь налоговикам могут агрегаторы, через которые многие люди сдают квартиру в аренду, говорит он.

Чтобы привлечь людей, им будет предоставлен налоговый вычет от государства: каждый вновь зарегистрировавшийся в системе получит на счет виртуальные 10 000 руб., которыми можно платить налоги. Для тех, кто будет платить налог по ставке 4%, вычет покроет 1 п. п. налога, для тех, кто по ставке 6%, – 2 п. п., т. е. фактически сначала ставка для людей составит 3–4%.

Предлагаемая нагрузка ощутимо ниже похожего режима упрощенной системы налогообложения и может стимулировать обеление рынка труда, говорит старший юрист Taxadvisor Виктор Андреев. Во II квартале в неформальном секторе трудилось больше 14,6 млн человек (или 20,3% всех занятых), следует из данных Росстата. За тот же период 2017 г. таких людей насчитывалось на 300 000 человек меньше.

За сокрытие налогов самозанятых ждет штраф в 20% от выручки, при повторном нарушении в течение полугода – вся выручка. Ответственность предусмотрена и для банков с электронными площадкам: если они не передадут чек налоговикам – штраф в 20% от суммы. ФНС обсуждает сотрудничество с агрегаторами, например «Яндекс.Такси», «Профи.ру», YouDo, рассказывал руководитель службы Михаил Мишустин. «Если самозанятый захочет, чтобы мы стали налоговым агентом, мы, скорее всего, предоставим эту возможность», – передавал через представителя сооснователь сервиса YouDo Алексей Гидирим, который входит в экспертную группу при ФНС. Если деньги проходят по безналичному расчету и YouDo видит транзакцию, в будущем можно будет отчитаться перед государством за самозанятого, говорил он, но, если платили наличными, вычислить не получится. Распространение статуса самозанятых на таксистов упростит регистрацию и выплату налогов, отмечал представитель «Яндекс.Такси». Если вслед за налоговым изменится и отраслевое законодательство, получать разрешения на перевозку станет проще, объяснял он. Нелегальные перевозки в 2017 г. превышали 75 млрд руб., или почти 15% от рынка такси.