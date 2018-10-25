Moody's оценило вероятность повышения рейтинга России до инвестиционного

Агентство Moody's единственным из «большой тройки» сохраняет рейтинг России в иностранной валюте на спекулятивном («мусорном») уровне Евгений Разумный / Ведомости

Рейтинговое агентство Moody's в следующем году может повысить суверенный рейтинг России до инвестиционного уровня, сообщила сегодня старший вице-президент группы оценки суверенных рисков Кристин Линдоу на ежегодной конференции Moody's в Москве. Если это произойдет, рейтинг России перестанет быть «мусорным» у всех агентств «большой тройки».

«Теоретически возможно, что в следующем году рейтинг вернется в инвестиционную категорию... Есть серьезная вероятность, что мы можем повысить рейтинг», – сказала Линдоу. Условиями для этого она назвала отсутствие негативных «сюрпризов» в виде санкций, геополитики или происходящего на внутреннем рынке.

Агентство Moody's единственным из «большой тройки» (Moody's, S&P и Fitch) сохраняет рейтинг России в иностранной валюте на спекулятивном («мусорном») уровне Ba1.

Рейтинги «тройки» служат ориентиром для ведущих международных инвестфондов. Они влияют на приток капитала, доходности по гособлигациям и, как правило, служат потолком для рейтинга корпоративных бумаг компаний страны.

S&P понизило оценку кредитоспособности России до спекулятивного уровня в январе 2015 г. после введения санкций США и Евросоюза, обвала цен на нефть и резкого обесценивания рубля. Следом рейтинг России до спекулятивного снизило Moody's, Fitch же сохранил рейтинг России на нижней ступени инвестиционной категории BBB-.

Прогнозы всех трех агентств по рейтингу России – на «позитивном» уровне. S&P подняло прогноз по рейтингу в марте 2017 г., Fitch – в сентябре того же года, Moody's – в конце января 2018 г. В феврале S&P повысило суверенный кредитный рейтинг России до инвестиционного BBB- со стабильным прогнозом.

При повышении прогноза по рейтингу Moody's уже не исключало повышения рейтинга, если его эксперты убедятся, что уязвимость российской экономики к внешним рискам снижается. В ином случае они не исключали пересмотра прогноза на «негативный». В числе главных рисков эксперты Moody's называли снижение кредитоспособности банков из-за новых санкций, а также дальнейшее ограничение доступа к международным рынкам капитала.

В начале года министр экономического развития Максим Орешкин говорил, что министерство ожидает повышения рейтинга России всеми международными рейтинговыми агентствами до конца года. По его оценке, агентства «перестарались», когда понижали свои оценки, а теперь «пытаются максимально оттянуть момент повышения, чтобы не признавать те ошибки, которые они совершили». Повышение рейтинга S&P до инвестиционного уровня он счел запоздалой реакцией на успехи российской экономической политики.

Moody’s, скорее всего, сможет повысить рейтинг России, если не будет серьезных внешних шоков: все зависит от того, какими будут обещанные в ноябре санкции, говорит совладелец Совкомбанка Сергей Хотимский. Два других агентства «большой тройки» успели повысить рейтинг, когда ситуация была спокойнее, объясняет он.

Важно не только повышение рейтинга России, но и отношение инвесторов к развивающимся странам, рассуждает член правления «ФК Открытие» Виктор Николаев. Сейчас большая волатильность на рынках в этом регионе, при этом Россия была наиболее стабильной, но в Бразилии и Турции были большие шоки. Инвесторы смотрят не только на Россию как на отдельную страну, но и оценивают свой риск, связанный с рынками развивающихся стран, в целом, рассуждает Николаев.