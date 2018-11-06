Правительство ужесточит контроль за финансированием госкорпораций

Деньги будут выдаваться только по мере необходимости

Статья опубликована в № 4690 от 07.11.2018 под заголовком: Госкорпорации не получат лишнего

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Правительство предлагает изменить механизм докапитализации институтов развития Евгений Разумный / Ведомости

Правительство предлагает изменить механизм докапитализации институтов развития: давать им не живые деньги, а подписной капитал – по мере возникновения потребности в инвестиционных ресурсах. Такой законопроект правительства на следующей неделе рассмотрит Госдума.

Подписной капитал появится для Внешэкономбанка (ВЭБ), Российского экспортного центра и Корпорации малого и среднего бизнеса, говорится в пояснительной записке. Но законопроект позволяет правительству прибегать к этому механизму для любой госкорпорации, оговаривая предельный размер вклада. Изменения нужны для оперативного предоставления субсидий, пишут авторы проекта.