Иностранцы опасаются новых правил уплаты «налога на Google»

Статья опубликована в № 4692 от 09.11.2018 под заголовком: Иностранцы зачекинятся в ФНС

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В следующем году изменится механизм взимания «налога на Google» Андрей Гордеев / Ведомости

В следующем году изменится механизм взимания «налога на Google» – НДС, который иностранные компании платят с проданных в интернете игр, музыки, книг и т. д. С 2019 г. им придется встать на учет в Федеральной налоговой службе (ФНС) и самостоятельно платить НДС с услуг, которые они оказывают российскому бизнесу. Сейчас за них это делают заказчики.

Закон создает «ощутимые неудобства», которые могут стать дополнительным барьером для ведения бизнеса в России, пишет гендиректор Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Франк Шауфф в письме на имя первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова и руководителя ФНС Михаила Мишустина («Ведомости» с ним ознакомились). И предлагает сохранить действующий порядок.