Экономика России резко замедлилась

Министр экономического развития Максим Орешкин вряд ли доволен темпами экономического роста Евгений Разумный / Ведомости

Экономика на грани рецессии, прокомментировал предварительные данные Росстата директор аналитического департамента «Локо-инвеста» Кирилл Тремасов. По итогам I квартала ВВП вырос всего на 0,5% в годовом выражении после увеличения на 2,7% в IV квартале 2018 г. Замедления ждали все, но не столь резкого: это хуже прогнозов и Минэкономразвития (0,8%), и ЦБ (1–1,5%), и опрошенных Bloomberg аналитиков (консенсус – 1,2%). Это ниже даже самого пессимистичного из всех прогнозов этих аналитиков (0,8%), указывает главный экономист Российского фонда прямых инвестиций Дмитрий Полевой. Для развивающейся экономики такие темпы действительно близки к рецессии, согласен главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров.

Замедление темпов экономического роста было ожидаемым, заявило Минэкономразвития: оно связано со слабым внутренним спросом в условиях повышения НДС с 2019 г. Существенное торможение в I квартале во многом вызвано необъяснимым пока падением в оптовой торговле на 7,4%, прокомментировал «Интерфаксу» данные Росстата замминистра финансов Владимир Колычев. Вероятно, дело в очень волатильном показателе запасов предприятий, предполагает Полевой: в IV квартале 2018 г. предприятия активно запасались в преддверии повышения НДС, что тогда ускорило рост экономики. Оборот розничной торговли в I квартале вырос на 1,8% в годовом выражении.

О сдержанном потребительском спросе ранее писал ЦБ: реальные доходы населения в январе – марте упали на 2,3% в годовом выражении из-за сильного замедления роста реальных зарплат на фоне высокой базы прошлого года, когда перед президентскими выборами стремительно увеличивались зарплаты бюджетников.

Слабость спроса подтверждается быстрым замедлением инфляции, указывает Минэкономразвития. Годовая инфляция в марте достигла пика в 5,3%, после чего стала снижаться. ЦБ в начале года прогнозировал более существенное ускорение роста цен из-за повышения НДС – до 5,5–6%, но затем признал, что инфляция оказалась ниже его ожиданий: из-за слабого спроса предприятия пожертвовали прибылью и, чтобы удержать покупателей, не стали перекладывать на них повышение налоговой нагрузки.

Рост ВВП замедлился под влиянием трех факторов, считает Тихомиров, из них только ослабление потребительского спроса было предсказуемым. Теплая зима снизила потребление электроэнергии внутри страны и экспорт газа, перечисляет он, и существенно сократился гособоронзаказ. Могли сказаться и статистические факторы, отмечает главный экономист «ВТБ капитала» по России и СНГ Александр Исаков: на итоги квартала сильно повлияло падение оптовой торговли, а ее показатели, как и промышленности, порою резко пересматриваются. Предварительная оценка Росстата впоследствии может быть существенно пересмотрена: например, оценка роста ВВП за I квартал 2018 г. была повышена с 1,3 до 1,9%, указывают и эксперты Центра развития Высшей школы экономики.

Такой слабый рост ВВП – сильный аргумент для ЦБ снизить ключевую ставку в июне на 25 б. п. до 7,5% годовых, считает Полевой. Сдерживает рост экономики слишком жесткая денежно-кредитная и бюджетная политика и может потребоваться ее корректировка, особенно в условиях торговой войны между США и Китаем, рассуждает он.

Вопрос в том, каким будет дальнейший экономический рост – замедлится ли он до нуля или уйдет в минус во II квартале 2019 г., или стабилизируется около 1%, после чего начнет немного ускоряться, рассуждает Тихомиров. Скорее второе, считает он, и по итогам года ВВП вырастет на 1,2%. Большинство других индикаторов, кроме спада в оптовой торговле, указывало на более динамичный рост, поэтому официальный прогноз роста ВВП на 2019 г. в 1,3% остается актуальным, сказал Колычев «Интерфаксу»: «Промышленность и грузооборот выросли на 2,1%, розница – на 1,8%, сохранялся динамизм в экспорте, опросные индикаторы оставались на многолетних максимумах. Было замедление в строительстве, но не в таких масштабах, чтобы объяснить столь резкое торможение ВВП».

ЦБ ждет, что экономика вырастет на 1,2–1,7%, рассчитывая, что к концу года ее начнут разгонять государственные инвестиции в национальные проекты. На 13 проектов стоимостью 25,7 трлн руб. – в области демографии, здравоохранения, образования, инфраструктуры, экологии и т. д. – правительство в 2019–2024 гг. планирует потратить 13,2 трлн руб., еще 4,9 трлн должны дать регионы и 148 млрд – внебюджетные фонды. Остальное планируется привлечь у инвесторов.

Расходы на нацпроекты должны придать экономике сильный импульс для роста, указывала главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Госинвестиции сейчас, по сути, единственный потенциальный драйвер российской экономики, говорит Тихомиров, но нацпроекты все еще обсуждаются в правительстве, известий о тендерах, начале работ по крупным проектам пока не поступало. Поэтому в этом году они могут и не оказать никакого влияния на рост ВВП, предупреждает Тихомиров. Они начнут влиять сильнее с 2020 г., когда рост экономики ускорится до 2%, ожидает и Минэкономразвития.