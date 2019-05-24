Экономика / Мировая экономика

МВФ посоветовал ЦБ не тянуть со снижением ключевой ставки

Фонд предупредил о возможности снижения инфляции ниже целевого уровня

Центробанку пришло время снизить ключевую ставку, отметил Международный валютный фонд (МВФ) в заявлении о завершении миссии в России. Денежно-кредитная политика успешно справляется с потенциальными угрозами ценовой стабильности, считает фонд, и ее смягчение сейчас обосновано.

Совет директоров ЦБ в сентябре и декабре 2018 г. дважды повысил ключевую ставку по 25 б. п. – до 7,75% годовых – накануне повышения НДС с 18 до 20% с 2019 г. Регулятор опасался возможного всплеска инфляции и инфляционных ожиданий населения.

Опасения ЦБ оказались немного преувеличенными: вместо ожидаемого весной пика годовой инфляции в 5,5–6% она подскочила всего до 5,3% в марте, после чего стала замедляться. Сказался слабый потребительский спрос, из-за которого производители не стали закладывать в цены повышение налоговой нагрузки, а также разовые факторы: укрепление рубля с начала года сдержало рост цен на непродовольственные и импортные товары, а заморозка цен на бензин привела к тому, что инфляция цен на нефтепродукты оказалась ниже сезонной нормы.

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