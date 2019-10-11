Экономика / Правила
Статья опубликована в № 4918 от 11.10.2019 под заголовком: Правительство ставит на оценщиков

Правительство хочет ужесточить механизм оспаривания кадастровой стоимости

Чтобы оценку пересматривали сами государственные оценщики

Ошибка, которая была допущена при установлении кадастровой стоимости, теперь будет исправляться в пользу владельца недвижимости. Если пересмотренная стоимость оказалась ниже первоначальной, она будет ретроспективно применяться за весь период со дня внесения в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), объяснил премьер-министр Дмитрий Медведев. А если ошибка системная – исправляться сразу в отношении всех объектов, чья стоимость была рассчитана с ней, добавила руководитель Росреестра Виктория Абрамченко. Такой законопроект был одобрен правительством в четверг.

Также власти собираются следить, чтобы цены на похожие объекты недвижимости сильно не отличались друг от друга. Сравнивать их предлагается по Индексу рынка недвижимости – он определяется по ценам сделок, данные о которых есть в ЕГРН.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
С подпиской вы сможете:
  • Получить доступ к закрытым статьям на всех устройствах
  • Читать «Ведомости» без рекламы в мобильном приложении и без партнерских рекомендательных блоков на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике