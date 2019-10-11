Правительство хочет ужесточить механизм оспаривания кадастровой стоимости

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Правила оспаривания кадастровой оценки могут усложниться Максим Стулов / Ведомости

Ошибка, которая была допущена при установлении кадастровой стоимости, теперь будет исправляться в пользу владельца недвижимости. Если пересмотренная стоимость оказалась ниже первоначальной, она будет ретроспективно применяться за весь период со дня внесения в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), объяснил премьер-министр Дмитрий Медведев. А если ошибка системная – исправляться сразу в отношении всех объектов, чья стоимость была рассчитана с ней, добавила руководитель Росреестра Виктория Абрамченко. Такой законопроект был одобрен правительством в четверг.

Также власти собираются следить, чтобы цены на похожие объекты недвижимости сильно не отличались друг от друга. Сравнивать их предлагается по Индексу рынка недвижимости – он определяется по ценам сделок, данные о которых есть в ЕГРН.