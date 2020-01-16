Мишустин пообещал переход на адресную социальную поддержку
Кандидат в премьер-министры Михаил Мишустин рассказал, как планирует реформировать социальную поддержку людей, на пленарном заседании Госдумы, где решается вопрос о его назначении. Сейчас существует огромное количество льгот, их сотни и тяжело понять, как они расходуются, так как в России нет заявительного принципа предоставления помощи, льготы распределяются автоматически, заявил он. Нужно сделать социальную помощь адресной и рассчитывать ее по домохозяйству, предложил Мишустин. Фактически можно рассчитать федеральную формулу бедности, затем рассчитать ее для каждого региона, а затем помощь довести до конечного потребителя через социальные контракты.
Помочь провести реформу сможет законопроект о едином реестре населения (принят Госдумой в первом чтении). С помощью реестра можно сформировать семью и ее доходы, сказал Мишустин. «Считаю, что сможем выполнить эту работу за два года», – заключил он.
Россия ежегодно тратит на социальные выплаты около 3% ВВП – больше, чем большинство стран с переходной экономикой. По числу же самих выплат и льгот Россия и вовсе мировой лидер, указывали эксперты Всемирного банка и Научно-исследовательского финансового института (НИФИ). Но вся эта разнообразная и дорогая помощь малоэффективна, если говорить о борьбе с бедностью: из 1 руб., выделенного на адресную поддержку, до бедных доходит лишь 25 коп. А доля адресных пособий в доходах беднейших в среднем по регионам не превышает 2%. Всего соцподдержку получают 65% россиян, в том числе 84% малоимущих.
В России для нуждающихся действует более 98 различных пособий и соцвыплат, писали эксперты РАНХиГС. Многие регионы уже пытались определять наиболее нуждающихся на основе дохода – их личного или их домохозяйства. Но хоть каким-то ростом пособий и соцвыплат это обернулось лишь в 34% программ. А более чем на 15% увеличить пособия получилось лишь в 8% программ. Для 59% пособий отсев на основе доходов не сказался на размере помощи, а в 7% привел к ее сокращению.
По расчету депутата Дмитрия Сватковского, сумма, которую государство тратит на социальную защиту, с 2000 г. увеличилась в 4,5 раза, а бедность снизилась только в 2,6 раза. Государство достаточно тратит на социальную поддержку, но уровень бедности не изменился, подтверждает директор НИФИ Минфина Владимир Назаров: «Расходы крайне неэффективны». «Мы пытаемся деньгами залить проблемы, – уверен Сватковский. – А преодоление бедности – это, конечно, экономический рост». Для борьбы с бедностью у людей должны расти реальные зарплаты и доходы, а соцподдержка должна быть более адресной, поддерживали эксперты РАНХиГС.
Адресная поддержка – лучший способ помочь бедным, говорил Назаров: «Но раздавать деньги просто так не надо, а надо четко понять, кто у нас бедный, а кто нет». Два года, по его оценке, достаточно, чтобы создать подобную систему. В идеале, когда человек обращается за помощью, у работника соцслужб должно занимать 30 секунд, чтобы узнать все о материальном положении заявителя, рассказывает Назаров: «Это реально сделать, подобная система уже работает в Турции».