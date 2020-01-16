Мишустин пообещал переход на адресную социальную поддержку

Россия ежегодно тратит на социальные выплаты около 3% ВВП – больше, чем большинство стран с переходной экономикой. По числу же самих выплат и льгот Россия и вовсе мировой лидер, указывали эксперты Всемирного банка и Научно-исследовательского финансового института (НИФИ). Но вся эта разнообразная и дорогая помощь малоэффективна, если говорить о борьбе с бедностью: из 1 руб., выделенного на адресную поддержку, до бедных доходит лишь 25 коп. А доля адресных пособий в доходах беднейших в среднем по регионам не превышает 2%. Всего соцподдержку получают 65% россиян, в том числе 84% малоимущих.