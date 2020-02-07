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Компании нашли способы обойти пошлины Трампа

И сохранили большинство своих операций в Китае
Алексей Невельский
John Locher / AP

Несмотря на подписанное в январе предварительное торговое соглашение США и Китая, Вашингтон продолжает облагать пошлинами импорт китайских товаров примерно на $370 млрд в год. По задумке президента Дональда Трампа, пошлины должны подстегнуть американские компании вернуть производство в США. Но вместо этого многие из них нашли способы не платить пошлины, почти не меняя при этом свои цепочки поставок, пишет The Wall Street Journal.

Первым делом большинство компаний обращаются в Управление торгового представителя США, чтобы им разрешили временно не платить пошлины. Компании подали свыше 52 000 таких заявок, но власти одобрили лишь около 20%. В последнее время они и вовсе одобряют только 3% заявок, выявило исследование WSJ. Поэтому компаниям пришлось искать более хитрые способы не платить пошлины, обращаясь за помощью к юристам и консультантам. 

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