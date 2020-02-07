Компании нашли способы обойти пошлины Трампа

Несмотря на подписанное в январе предварительное торговое соглашение США и Китая, Вашингтон продолжает облагать пошлинами импорт китайских товаров примерно на $370 млрд в год. По задумке президента Дональда Трампа, пошлины должны подстегнуть американские компании вернуть производство в США. Но вместо этого многие из них нашли способы не платить пошлины, почти не меняя при этом свои цепочки поставок, пишет The Wall Street Journal.