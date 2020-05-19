Сбербанк увидел рекордный с начала самоизоляции рост потребительской активности

Рост расходов населения фиксирует и опрос, проведенный «инФОМ» по заказу Центробанка (это уже третий всероссийский опрос, проведенный по телефону, но он проводился 30 апреля – 7 мая). Он хоть и замедлился по сравнению со второй половиной апреля, но доля респондентов, у которых расходы выросли, все равно достигает половины опрошенных (49%). Одновременно замедлилось сокращение потребления (46%, примерно столько же, сколько и во второй половине апреля). Об ухудшении материального положения заявили 43% опрошенных, об улучшении – только 3%, у 54% оно не изменилось. Падение доходов населения к началу мая, по-видимому, замедлилось или приостановилось, констатирует Центробанк. Поэтому и ожидания относительно изменения материального положения не ухудшились: как и во второй половине апреля, улучшения материального положения через месяц ждут 11% опрошенных, ухудшения ожидают на 6 п. п. меньше (26%), почти половина (47%) считают, что их материальное положение останется таким же.