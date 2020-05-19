Сбербанк увидел рекордный с начала самоизоляции рост потребительской активности

Сбербанк увидел рекордный с начала самоизоляции рост потребительской активностиДанные о покупках по банковским картам показали возврат к обычному уровню потребления
За неделю с 11 по 17 мая потребительская активность выросла, выяснили аналитики лаборатории «СберДанные» (проект Сбербанка). За это время расходы россиян выросли в 45 из 64 исследуемых категорий товаров – подобное восстановление спроса на них отмечается впервые с начала введения режима самоизоляции. Таким образом, по оценкам Сбербанка, расходы на товары уже вернулись на уровень 2019 г.
Спрос начал постепенно восстанавливаться даже в тех сегментах, где до этого упал практически до нуля, свидетельствуют данные мониторинга. Например, особенно сильно по сравнению с предыдущей неделей выросли расходы на авиабилеты (53%) и ювелирные украшения (81%).
Мониторинг показывает уровень потребительской активности по стране и отдельно в 74 крупных городах. «Мы отслеживаем два ряда данных о транзакциях – по картам Сбербанка и данные эквайринга, куда уже входят все карты», – говорит главный аналитик Сбербанка, один из авторов исследования Михаил Матовников. Данные не охватывают покупки за наличные, но, поскольку доля карточных транзакций уже превышает 50%, данные репрезентативны и в целом соответствуют картине, которая наблюдается по данным госстатистики, отмечает он. Индекс потребительской активности по России на 17 мая составил 51 пункт, что означает обычный уровень потребления. Но для Москвы остается пониженным до 35 – это только необходимое потребление.
Растет спрос в первую очередь на товары. Но структура спроса вынужденно изменилась, констатирует Матовников: на 8,6% выросла торговля продовольственными товарами, а непродовольственными после резкого сокращения заметно подросла, но пока на 7% отстает от уровня 2019 г. В услугах тоже есть оживление, но до восстановления пока очень далеко. Так, если посмотреть расходы потребителей и на товары, и на услуги, видно, что они хоть и выросли на 10% по сравнению с предшествующей неделей, но относительно сопоставимого периода 2019 г. упали на 14,8%. Расходы только на услуги падают на 43,5% в годовом выражении, что, впрочем, меньше, чем неделей ранее.
Говорить о нормализации безусловно преждевременно, признают аналитики. Именно сектор услуг будет важнейшим индикатором возвращения к нормальной жизни, когда ограничения будут сняты, указывают они.
Рост расходов населения фиксирует и опрос, проведенный «инФОМ» по заказу Центробанка (это уже третий всероссийский опрос, проведенный по телефону, но он проводился 30 апреля – 7 мая). Он хоть и замедлился по сравнению со второй половиной апреля, но доля респондентов, у которых расходы выросли, все равно достигает половины опрошенных (49%). Одновременно замедлилось сокращение потребления (46%, примерно столько же, сколько и во второй половине апреля). Об ухудшении материального положения заявили 43% опрошенных, об улучшении – только 3%, у 54% оно не изменилось. Падение доходов населения к началу мая, по-видимому, замедлилось или приостановилось, констатирует Центробанк. Поэтому и ожидания относительно изменения материального положения не ухудшились: как и во второй половине апреля, улучшения материального положения через месяц ждут 11% опрошенных, ухудшения ожидают на 6 п. п. меньше (26%), почти половина (47%) считают, что их материальное положение останется таким же.
По данным Сбербанка рано говорить о восстановлении спроса, считает главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров. Потребление в весенние месяцы 2020 г. нетипично, так как движимо, с одной стороны, ажиотажным спросом на фоне коронавируса и изменением валютных курсов, а с другой – ухудшением ожиданий по доходам, согласен главный экономист ING Дмитрий Долгин.
Покупки продуктов питания восстанавливаются, поскольку большие запасы, сделанные перед объявлением режима самоизоляции, заканчиваются, считает Тихомиров. Кроме того, сравнение с маем прошлого года может искажать картину. Обычно на майские праздники люди уезжают за рубеж и частично могут захватывать неделю с 11 мая, напоминает Тихомиров. В этом мае население осталось в России, что могло улучшить показатели, считает он.