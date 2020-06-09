ФРС США может ограничить доходность казначейских облигаций

Управляющие Федеральной резервной системы США (ФРС) рассматривают дополнительные меры поддержки экономики. Когда в стране началась эпидемия коронавируса, центробанк опустил процентную ставку до 0–0,25% и возобновил денежное стимулирование. Активы на его балансе, составлявшие до кризиса менее $5 трлн, уже превысили $7 трлн. Теперь управляющие обсуждают инструмент, который в США использовался во время и после Второй мировой войны, – ограничение доходностей казначейских облигаций. В последние годы его использует Банк Японии, а во время нынешнего кризиса стал применять ЦБ Австралии.