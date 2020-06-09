ФРС США может ограничить доходность казначейских облигаций

ФРС США может ограничить доходность казначейских облигацийОна не делала этого со времен Второй мировой войны
Управляющие Федеральной резервной системы США (ФРС) рассматривают дополнительные меры поддержки экономики. Когда в стране началась эпидемия коронавируса, центробанк опустил процентную ставку до 0–0,25% и возобновил денежное стимулирование. Активы на его балансе, составлявшие до кризиса менее $5 трлн, уже превысили $7 трлн. Теперь управляющие обсуждают инструмент, который в США использовался во время и после Второй мировой войны, – ограничение доходностей казначейских облигаций. В последние годы его использует Банк Японии, а во время нынешнего кризиса стал применять ЦБ Австралии.
ФРС вряд ли затронет эту тему в заявлении по итогам заседания 10 июня, пишет The Wall Street Journal (WSJ). Сейчас ее волнуют более насущные вопросы – как эффективно проводить скупку бондов и сообщить инвесторам о своих долгосрочных намерениях. От их реализации может зависеть, потребуется ли ФРС ограничивать доходности казначейских облигаций.