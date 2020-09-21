Реновация с широким радиусом поражения

Реновация с широким радиусом пораженияДля комплексного развития территорий власти смогут сносить любые многоквартирные дома
Городские власти в рамках программ реновации смогут сносить не отдельные дома, а целые кварталы при условии, что половину их территории занимает аварийное жилье. Законопроект о соответствующих поправках в Градостроительный кодекс внесли в Госдуму сенаторы Николай Журавлев, Олег Мельниченко, Андрей Шевченко и глава парламентского комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев.
Как отмечается в пояснительной записке к документу, цель инициативы – «комплексное развитие территорий и расселение аварийного жилья»: новый порядок будет способствовать обновлению застройки городов и улучшению жилищных условий граждан.
Напомним, что в августе Минэкономразвития разработало новый механизм комплексного развития территорий в российских городах. Он подразумевает, что жилищное строительство должно быть полностью обеспечено общественным транспортом, инфраструктурой и социальными объектами. При этом доля жилой застройки по новым правилам не должна превышать 80%, остальная территория предоставляется для общественных и деловых пространств. Понятно, что реновация по принципу «один новый дом вместо старого» этим требованиям соответствовать не может, с чем и связана необходимость в поквартальной перестройке.
При этом авторы законопроекта специально уточнили, что снос домов будет производиться только с согласия их жителей. «В проект адресной программы по сносу и реконструкции могут быть включены только такие дома, в которых две трети собственников и нанимателей поддержали такое решение, – подчеркивается в пояснительной записке к документу. – Для выхода из программы достаточно более одной трети голосов от общего числа голосов всех собственников помещений в этом многоквартирном доме». При этом жителям домов, предназначенных под снос, должно быть предоставлено равнозначное (с не меньшими числом комнат и жилой площадью) жилье в этом же населенном пункте, а если он имеет «внутригородское деление» – в том же районе. Собственники также смогут выбрать взамен старого жилья денежную компенсацию.
Исполнительный директор НП «ЖКХ контроль» Светлана Разворотнева напоминает, что в Госдуму уже внесены два аналогичных законопроекта – от Галины Хованской и от заксобрания Санкт-Петербурга. Но у них нашлось немало противников. Одним из главных спорных вопросов стали процедуры принятия решений о сносе неаварийных домов и изъятия недвижимости у собственников территории. «Согласно новому законопроекту кварталы, подлежащие сносу, могут содержать только 50% аварийных домов, а остальные дома, скорее всего, просто будут признаны ветхими, – отмечает Разворотнева. – Но термина «ветхое жилье» официально пока не существует. Поэтому, прежде чем принимать закон о сносе и расселении граждан, надо внести это понятие в законодательство».
Председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев считает одним из главных препятствий непонимание россиянами целей и смысла реновации. «Пока что люди представляют реновацию как отъем жилья, а не как улучшение своих условий жизни, – отмечает он. – Должна быть проведена разъяснительная работа, иначе все это останется на бумаге. Плюс ко всему закон должен очень четко прописывать незыблемость прав граждан на собственность, он должен исключать любую возможность злоупотребления на местах». По мнению Николаева, это требует кропотливой работы до принятия закона Госдумой.
Но главным препятствием для реализации нового законопроекта станут ограниченные бюджеты регионов. Согласно документу, финансировать проекты реновации должны сами местные власти. Эксперты уверены, что им это не под силу. «В условиях адской дотационности местных бюджетов речи о масштабных стройках, финансируемых за счет городов, идти просто не может, особенно сейчас, после пандемии, – считает профессор географического факультета МГУ Наталья Зубаревич. – За апрель – июнь выпадающие доходы консолидированных бюджетов субъектов Федерации составили 567 млрд руб., по итогам года будет 2 трлн недополученных доходов». Она отмечает, что уровень дотационности городских округов сейчас составляет 60%, муниципальных округов – 75%. «О каких проектах реновации тут можно говорить?» – недоумевает Зубаревич. Тем не менее в Совете Федерации надеются, что закон будет принят уже до конца года.
«Российские субъекты должны до 18 октября представить свои комментарии по данному вопросу, после чего состоится первое чтение», – заявил журналистам один из авторов документа, сенатор Мельниченко.