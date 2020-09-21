Реновация с широким радиусом поражения

При этом авторы законопроекта специально уточнили, что снос домов будет производиться только с согласия их жителей. «В проект адресной программы по сносу и реконструкции могут быть включены только такие дома, в которых две трети собственников и нанимателей поддержали такое решение, – подчеркивается в пояснительной записке к документу. – Для выхода из программы достаточно более одной трети голосов от общего числа голосов всех собственников помещений в этом многоквартирном доме». При этом жителям домов, предназначенных под снос, должно быть предоставлено равнозначное (с не меньшими числом комнат и жилой площадью) жилье в этом же населенном пункте, а если он имеет «внутригородское деление» – в том же районе. Собственники также смогут выбрать взамен старого жилья денежную компенсацию.