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В Госдуму внесли законопроект о реновации в регионах

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В Госдуму внесли законопроект о реновации в регионах, согласно которому она становится возможной при согласии двух третей собственников квартир дома, следует из данных нижней палаты парламента.

«В проект программы по сносу и реконструкции может быть включен только многоквартирный дом, собственники и наниматели жилых помещений в котором большинством в две трети от общего числа жилых помещений проголосовали за», — говорится в документе. В законопроекте также прописано, что жители на любом этапе формирования проекта до дня его утверждения могут выйти из программы реновации на общем собрании жильцов.

В случае отказа от участия в программе реновации достаточно будет уже трети голосов.

В январе 2020 г. вице-премьер Марат Хуснуллин, до этого занимавший пост заместителя мэра Москвы по строительству, предложил распространить опыт столичной реновации на всю страну. Тогда свое согласие с инициативой выразили власти Приморья и Мурманской области.

Программа реновации реализуется в Москве с 2017 г. и предусматривает расселение из старых пятиэтажек почти 1 млн человек, власти оценивали ее стоимость в 3 трлн руб. Город собирается построить 17–18 млн кв. м жилья для переселенцев и столько же на продажу, чтобы окупить проект. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных