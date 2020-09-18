В Госдуму внесли законопроект о реновации в регионах

«В проект программы по сносу и реконструкции может быть включен только многоквартирный дом, собственники и наниматели жилых помещений в котором большинством в две трети от общего числа жилых помещений проголосовали за», — говорится в документе. В законопроекте также прописано, что жители на любом этапе формирования проекта до дня его утверждения могут выйти из программы реновации на общем собрании жильцов.