В Госдуму внесли законопроект о реновации в регионах
В Госдуму внесли законопроект о реновации в регионах, согласно которому она становится возможной при согласии двух третей собственников квартир дома, следует из данных нижней палаты парламента.
«В проект программы по сносу и реконструкции может быть включен только многоквартирный дом, собственники и наниматели жилых помещений в котором большинством в две трети от общего числа жилых помещений проголосовали за», — говорится в документе. В законопроекте также прописано, что жители на любом этапе формирования проекта до дня его утверждения могут выйти из программы реновации на общем собрании жильцов.
В случае отказа от участия в программе реновации достаточно будет уже трети голосов.
В январе 2020 г. вице-премьер Марат Хуснуллин, до этого занимавший пост заместителя мэра Москвы по строительству, предложил распространить опыт столичной реновации на всю страну. Тогда свое согласие с инициативой выразили власти Приморья и Мурманской области.
Программа реновации реализуется в Москве с 2017 г. и предусматривает расселение из старых пятиэтажек почти 1 млн человек, власти оценивали ее стоимость в 3 трлн руб. Город собирается построить 17–18 млн кв. м жилья для переселенцев и столько же на продажу, чтобы окупить проект.