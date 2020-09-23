Банки наращивают кредитование и прибыль

С Орловой не соглашается старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. По ее мнению, в погоне за прибылью банки увеличивают кредитование рискованных клиентов, поэтому краткосрочная прибыль может обернуться долгосрочными проблемами. «Риск просрочек и неплатежей для банковского сектора сейчас активизируется за счет увеличения численности заемщиков сомнительного уровня, – полагает Бодрова. – Это связано с желанием банков скомпенсировать чистую прибыль, потерянную за время пандемии, и задачами, которые поставлены перед розничным направлением бизнеса. Гонка за клиентом может привести к разрастанию рисков, но отчетливо мы это увидим не раньше зимы. Но, даже увеличивая объемы кредитования и скорость оборота средств, банки в этом году не выйдут на уровни прибыли прошлого года».