Банки наращивают кредитование и прибыль

Банки наращивают кредитование и прибыльТакая стратегия может привести к росту просрочек и неплатежей, предупреждают эксперты
Прибыль российских банков в августе увеличилась более чем на треть по сравнению с июлем (около 131 млрд руб.) и составила 172 млрд руб. Всего с начала года банки заработали 933 млрд руб., говорится в отчете ЦБ «О развитии банковского сектора Российской Федерации в августе 2020 г.». Регулятор подчеркивает: прибыль в августе оказалась выше среднемесячной прибыли по прошлому году (около 110 млрд руб.). «Рост прибыли в основном обеспечили несколько крупных банков за счет валютной переоценки на фоне ослабления рубля, а также роста чистого процентного и комиссионного дохода благодаря расширению кредитования», – поясняется в материалах ЦБ.
Банк России отмечает, что в прошлом месяце выросли как количество, так и доля прибыльных банков: «Положительный финансовый результат в августе показали 268 банков (71% от общего количества банков), тогда как в июле таких банков было 258 (68%)». При этом на долю банков, прибыльных по итогам восьми месяцев 2020 г., пришлось 97% от активов банковской системы, т. е. месяц оказался удачным практически для всех крупных финансовых организаций.
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что прибыль российских банков начала постепенно восстанавливаться после просадки в период пандемии коронавируса и к концу 2020 г. может составить порядка 1 трлн руб. Для сравнения: в 2019 г. чистая прибыль банков России составила 1,7 трлн руб. Отставание связано с пандемией: в разгар коронакризиса в апреле 2020 г. чистая прибыль банковского сектора просела до 32 млрд руб.
«Банки возвращаются к плановым показателям, которые установили до пандемии, в начале года», – говорит главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Растет кредитование, растет и прибыль. «Розничные кредиты увеличились за месяц на 1,9%, корпоративные – на 1,2%, – сообщает Центробанк. – Это ниже, чем в июле (+1,6%), но ощутимо выше среднемесячного темпа 2019 г. (0,5%)». При этом Орлова не видит серьезных рисков в наращивании кредитования сейчас, когда доходы бизнеса и населения снизились. «Сильное снижение процентных ставок и удлинение сроков кредитования могут купировать снижение доходов, – считает Орлова. – Поэтому о риске существенного роста плохих долгов речь пока не идет».
С Орловой не соглашается старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. По ее мнению, в погоне за прибылью банки увеличивают кредитование рискованных клиентов, поэтому краткосрочная прибыль может обернуться долгосрочными проблемами. «Риск просрочек и неплатежей для банковского сектора сейчас активизируется за счет увеличения численности заемщиков сомнительного уровня, – полагает Бодрова. – Это связано с желанием банков скомпенсировать чистую прибыль, потерянную за время пандемии, и задачами, которые поставлены перед розничным направлением бизнеса. Гонка за клиентом может привести к разрастанию рисков, но отчетливо мы это увидим не раньше зимы. Но, даже увеличивая объемы кредитования и скорость оборота средств, банки в этом году не выйдут на уровни прибыли прошлого года».
Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) на прошлой неделе опубликовал аналитическую записку «Что показывают опережающие индикаторы системных финансовых и макроэкономических рисков?», в которой также говорится о высокой вероятности возникновения системного банковского кризиса. «Преждевременная активизация беззалогового розничного кредитования и замещение собственного капитала компаний заемными средствами создают предпосылки для нового системного финансового стресса», – подчеркивают эксперты ЦМАКП.
Основные факторы риска, по мнению экономистов, – резкое повышение уровня безработицы, увеличивающее риски будущих неплатежей по кредитам населения. «После апрельского провала рост кредитования населения (и, в частности, рискованного необеспеченного потребительского кредитования) возобновился с докризисной интенсивностью. Расширение кредитования предприятий существенно менее интенсивно, но оно, по существу, компенсирует сжатие собственных источников финансирования оборотных средств (в условиях более низких объемов выпуска и падения прибыли). Краткосрочно это поддерживает функционирование бизнеса, но долгосрочно, если не будут найдены инструменты докапитализации компаний-заемщиков, это может привести к росту числа «зомби-кредитов», – объясняют аналитики ЦМАКП.
Банк России отмечает, что пока доля проблемных ссуд не растет. «Проблемные и безнадежные корпоративные кредиты покрыты резервами на 72,8%, а с учетом всех резервов по портфелю – на 91,4%, розничные кредиты – на 86,6 и 107,6% соответственно», – успокаивает регулятор.