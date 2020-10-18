Минтруд хочет перейти с американской модели оценки бедности на европейскую

Минтруд хочет перейти с американской модели оценки бедности на европейскуюПрожиточный минимум отвяжут от потребительской корзины и привяжут к доходам населения
Минтруд внес в Госдуму законопроект о переходе на новую методику расчета прожиточного минимума. Если депутаты его одобрят, то уже с будущего года прожиточный минимум будет устанавливаться в соотношении с медианным доходом (это уровень, доходы выше которого имеют 50% граждан и ниже – другая половина населения). Тогда прожиточный минимум в 2021 г. составит 11 653 руб. – на 3,7% больше, чем сейчас. Граждане, у которых доходы окажутся ниже, будут считаться живущими за чертой бедности.
Сейчас величина прожиточного минимума на душу населения устанавливается исходя из стоимости потребительской корзины, которая определяется Минтрудом расчетно: объем продуктов, предусмотренных в федеральном законе, пересчитывается по ценам, установленным в ходе обследования Росстатом. Нынешняя потребительская корзина (существующая в неизменном виде с 2012 г.), в частности, включает на одного взрослого человека в год 126,5 кг хлебобулочных изделий, 290 кг молока и молочных продуктов, 100,4 кг картофеля, 114,6 кг овощей, 60 кг фруктов, 58,6 кг мяса, 18,5 кг рыбы, а также 23,8 кг сахара и кондитерских изделий. Стоимость непродовольственных товаров и услуг для РФ в целом привязана к цене продовольственной корзины: половину от ее цены составляют непродовольственные товары и еще половину – услуги.
Никаких иных целей, кроме установления прожиточного минимума, у расчета стоимости потребительской корзины не было, поясняют в Минтруде. «С учетом этого в дальнейшем Минтруд не планирует подсчитывать потребительскую корзину, поскольку методика установления прожиточного минимума изменилась», – говорят в министерстве.
Предстоящая новация очень важна, ведь от прожиточного минимума зависит минимальный размер оплаты труда (МРОТ), а отталкиваясь от него, в свою очередь, рассчитываются многие социальные показатели. Как отмечают в Минтруде, в рамках новой модели МРОТ на следующий год будет устанавливаться в соотношении с медианной заработной платой за предыдущий год. В будущем году он составит 12 792 руб. (42% от медианной заработной платы) и вырастет на 5,5%. «При этом МРОТ не может устанавливаться ниже прожиточного минимума, кроме того, прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда не могут снижаться по отношению к прошлому году», – подчеркивают в министерстве.
В мире используют две основные концепции определения уровня бедности: абсолютную и относительную. В России, как и в США, для определения уровня бедности пока используется абсолютная концепция бедности, согласно которой граница бедности – это стоимость абсолютной величины минимального потребления. В основе американской методики лежат рациональные нормы потребления продуктов питания и доля расходов на непродуктовую МПК на уровне 33%. «Если применить этот подход к нам, то он приведет к четырехкратному увеличению доли бедного населения в стране», – подсчитали в Институте социальной политики НИУ ВШЭ. Причина в том, что американская корзина очень дорогая, поскольку включает в себя около 300 позиций – от расходов на жилье до отдыха и от образования до стоимости входных билетов в музеи. В содержимое корзины включены и «случайные» статьи расходов, такие как табак, стрижка волос и даже похороны.
Страны – члены ЕС используют другую модель оценки бедности: ее граница устанавливается в процентах от медианного дохода (на уровне 40% – крайняя бедность, 50% – базовая бедность и 60% – нуждаемость). «Если использовать как черту бедности 40% от медианного дохода, то уровень бедности в России снизится – бедных будет 11,5% вместо сегодняшних 13,1%. Если планку поднять до 50%, бедных станет больше – 18,2%», – подсчитали эксперты Института социальной политики НИУ ВШЭ. Граница бедности в размере 60% от медианного дохода увеличит процент бедных до 25,2%. «44,2% от медианного дохода, которые предлагает Минтруд, количество бедных на сегодняшний день существенно не убавят и не прибавят, – считает директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев. – Это удобно для правительства, но не позволяет сравнивать показатели с другими странами».