Минтруд хочет перейти с американской модели оценки бедности на европейскую

В мире используют две основные концепции определения уровня бедности: абсолютную и относительную. В России, как и в США, для определения уровня бедности пока используется абсолютная концепция бедности, согласно которой граница бедности – это стоимость абсолютной величины минимального потребления. В основе американской методики лежат рациональные нормы потребления продуктов питания и доля расходов на непродуктовую МПК на уровне 33%. «Если применить этот подход к нам, то он приведет к четырехкратному увеличению доли бедного населения в стране», – подсчитали в Институте социальной политики НИУ ВШЭ. Причина в том, что американская корзина очень дорогая, поскольку включает в себя около 300 позиций – от расходов на жилье до отдыха и от образования до стоимости входных билетов в музеи. В содержимое корзины включены и «случайные» статьи расходов, такие как табак, стрижка волос и даже похороны.