Экономисты поддержали сокращение расходов, запланированное Минфином

Вместе с тем доля расходов на социальную политику в общем объеме расходов федерального бюджета будет расти двузначными темпами: в 2020 г. – на 24,3%, 2021 г. – на 26%, в 2022 и 2023 гг. – на 27%. Больше всего вырастут расходы на адресные меры поддержки в первую очередь семей с детьми, как наиболее подверженных бедности. «По нашим оценкам, реальные располагаемые доходы населения в 2020 г. сократятся для такого кризиса относительно слабо (на 2,5–3%), в том числе за счет реализации мер поддержки населения в условиях пандемии, а с 2021 г. ожидается их постоянный рост примерно на уровне 2% в год, – рассказал «Ведомостям» один из авторов заключения, заместитель директора по науке Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Сергей Дробышевский. – Такой рост объясняется сохранением высокой доли расходов на социальную политику в бюджете расширенного правительства, а также ожидаемым ростом реальной заработной платы в условиях продолжающей сокращаться численности экономически активного населения и низких уровней безработицы. Таким образом, к концу 2023 г. реальные располагаемые доходы населения будут выше уровня 2019 г. примерно на 3%».