Экономисты поддержали сокращение расходов, запланированное Минфином

Экономисты поддержали сокращение расходов, запланированное МинфиномЕсли нельзя сократить социальные расходы, то нужно изменить бюджетное правило
Заложенный в проект бюджета на 2021–2023 гг. прогноз по доходам следует признать слишком оптимистичным, так как он не учитывает второй волны коронакризиса, отметили эксперты РАНХиГС в своем заключении на проект федерального закона «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». В частности, восстановление спроса на нефть, равно как и цен на энергоносители, может происходить медленнее оценок финансового ведомства, что неизбежно отразится на наполняемости бюджета в следующую трехлетку, предупреждаю авторы заключения.
Оптимизм Минфина в отношении поступлений доходов от акцизов на табак тоже выглядит не совсем оправданным – они повысятся, только если удастся остановить рост контрафакта. В целом увеличения ненефтяных доходов не ожидается – все следующие три года их доля в ВВП останется на уровне 11,1%. «Объем расходов федерального бюджета планируется сократить с 21,1% ВВП в 2020 г. до 18,6% ВВП в 2021 г. с дальнейшим сокращением до 17,6–17,8% ВВП, – приводят данные авторы заключения. – При этом в 2022–2023 гг. расходы в номинальном выражении будут увеличиваться на 1 трлн руб. ежегодно».
Если смотреть на изменение доли в ВВП, то в следующую трехлетку больше всего сократятся расходы на «Национальную оборону». Они составят в среднем 2,6% ВВП – это на 0,7 п. п. ВВП ниже среднегодовых значений в 2013–2019 гг. На 0,3 п. п. от ВВП сократится в среднем финансирование национальной безопасности и правоохранительной деятельности. Расходы на «Национальную экономику» сократятся в среднем на 0,2 п. п. – до 2,6% ВВП. В 2020 г. расходы на здравоохранение вырастут до 1,1% ВВП с последующим сокращением в 2021–2023 гг. в объеме 1,0–0,9–0,8% ВВП соответственно. «Бюджетная консолидация, запланированная в 2021–2022 гг., вполне оправданна, при этом незначительное сокращение бюджетных расходов (до 1 трлн руб. ежегодно) не должно оказать ощутимого негативного влияния на замедление российской экономики», – считают авторы заключения.
Вместе с тем доля расходов на социальную политику в общем объеме расходов федерального бюджета будет расти двузначными темпами: в 2020 г. – на 24,3%, 2021 г. – на 26%, в 2022 и 2023 гг. – на 27%. Больше всего вырастут расходы на адресные меры поддержки в первую очередь семей с детьми, как наиболее подверженных бедности. «По нашим оценкам, реальные располагаемые доходы населения в 2020 г. сократятся для такого кризиса относительно слабо (на 2,5–3%), в том числе за счет реализации мер поддержки населения в условиях пандемии, а с 2021 г. ожидается их постоянный рост примерно на уровне 2% в год, – рассказал «Ведомостям» один из авторов заключения, заместитель директора по науке Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Сергей Дробышевский. – Такой рост объясняется сохранением высокой доли расходов на социальную политику в бюджете расширенного правительства, а также ожидаемым ростом реальной заработной платы в условиях продолжающей сокращаться численности экономически активного населения и низких уровней безработицы. Таким образом, к концу 2023 г. реальные располагаемые доходы населения будут выше уровня 2019 г. примерно на 3%».
Однако рост социальных расходов приведет к дефициту федерального бюджета, который, впрочем, будет сокращаться: с 4,4% ВВП – в 2020 г. до 2,4% ВВП – в 2021 г. и 1,0–1,1% ВВП – в последующие два года. Основным источником покрытия этого дефицита станут внутренние займы, объем которых к 2023 г. вырастет до 11,8 трлн руб. Вместе с ростом госзаймов увеличатся расходы на обслуживание долга с 0,7% ВВП в среднем в 2013–2020 гг. до 1,2% в 2023 г. «Рост объема госдолга за период 2020–2023 гг. и расходов на его обслуживание при одновременном накоплении резервов в ФНБ является результатом следования действующему бюджетному правилу, которое в условиях невысоких цен на углеводородное сырье и неблагоприятной макроэкономической ситуации не способно ограничить рост долга при существующем спросе на общественные блага и необходимости реализации национальных целей», – подчеркивают в РАНХиГС. Поэтому бюджетное правило необходимо пересмотреть.
Запланированные правительством меры в сфере налогообложения в РАНХиГС считают точечными, так как они не затрагивают большинство налогоплательщиков. При этом повышение налогов для нефтегазовой отрасли специалисты академии признают «целесообразным», но вот налоговый маневр, предлагаемый для IT-отрасли, по их оценкам, может привести к отставанию российского высокотехнологичного сектора от глобального IT-сегмента.