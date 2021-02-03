АСВ вернуло вкладчикам рухнувших банков более триллиона рублей

АСВ вернуло вкладчикам рухнувших банков более триллиона рублейАгентство планирует ликвидацию 380 финансовых организаций
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) опубликовало стратегию развития на период до 2025 г., утвержденную в конце прошлого года советом директоров госкорпорации. В документе подчеркивается, что АСВ удалось достичь ключевых целей, поставленных на период 2016–2020 гг.
За эти годы произошло более 220 страховых случаев, сумма ответственности по которым превысила 1,16 трлн руб., и агентство «успешно выполнило свою социальную миссию», вернув сбережения более чем 2 млн вкладчиков. Примечательно, что стандартный лимит в 1,4 млн руб. на одного вкладчика в одном банке обеспечил 95% полного возврата средств за счет страхового возмещения. АСВ напоминает, что гарантии страхования вкладов распространились в последние годы на вклады малых предприятий, счета НКО социальной направленности, спецсчета для формирования фонда капитального ремонта в многоквартирных домах.