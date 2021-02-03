АСВ вернуло вкладчикам рухнувших банков более триллиона рублей

За эти годы произошло более 220 страховых случаев, сумма ответственности по которым превысила 1,16 трлн руб., и агентство «успешно выполнило свою социальную миссию», вернув сбережения более чем 2 млн вкладчиков. Примечательно, что стандартный лимит в 1,4 млн руб. на одного вкладчика в одном банке обеспечил 95% полного возврата средств за счет страхового возмещения. АСВ напоминает, что гарантии страхования вкладов распространились в последние годы на вклады малых предприятий, счета НКО социальной направленности, спецсчета для формирования фонда капитального ремонта в многоквартирных домах.