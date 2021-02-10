В первую неделю февраля инфляция снова ускорилась

Инфляция в первую неделю февраля выросла на 0,2%, сообщил Росстат. С начала года цены увеличились на 0,9%. Как отмечают в самом Росстате, инфляция в феврале вновь стала расти после снижения почти до нуля в конце января (с 26 января по 1 февраля цены выросли на 0,03%). В целом же в январе годовая инфляция ускорилась до 5,19% после 4,9% в декабре 2020 г. В месячном выражении рост потребительских цен в январе составил 0,67%.