В первую неделю февраля инфляция снова ускорилась

В первую неделю февраля инфляция снова ускориласьПодорожали и продукты, и непродовольственные товары
Инфляция в первую неделю февраля выросла на 0,2%, сообщил Росстат. С начала года цены увеличились на 0,9%. Как отмечают в самом Росстате, инфляция в феврале вновь стала расти после снижения почти до нуля в конце января (с 26 января по 1 февраля цены выросли на 0,03%). В целом же в январе годовая инфляция ускорилась до 5,19% после 4,9% в декабре 2020 г. В месячном выражении рост потребительских цен в январе составил 0,67%.
Причиной оживления инфляции явилось удорожание отдельных еженедельно наблюдаемых товаров (25 позиций), динамика цен по которым неделей ранее была либо нулевой, либо отрицательной. Например, за прошедшую неделю зафиксирован существенный рост цен (от 0,3 до 1,0%) на макароны, яйца, масло сливочное, муку, печенье и чай, а также ряд непродовольственных товаров – туалетную бумагу, мыло, пеленки для новорожденных, телевизоры и др.