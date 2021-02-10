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В первую неделю февраля инфляция снова ускорилась

Подорожали и продукты, и непродовольственные товары
Екатерина Шохина
Андрей Гордеев / Ведомости

Инфляция в первую неделю февраля выросла на 0,2%, сообщил Росстат. С начала года цены увеличились на 0,9%. Как отмечают в самом Росстате, инфляция в феврале вновь стала расти после снижения почти до нуля в конце января (с 26 января по 1 февраля цены выросли на 0,03%). В целом же в январе годовая инфляция ускорилась до 5,19% после 4,9% в декабре 2020 г. В месячном выражении рост потребительских цен в январе составил 0,67%.

Причиной оживления инфляции явилось удорожание отдельных еженедельно наблюдаемых товаров (25 позиций), динамика цен по которым неделей ранее была либо нулевой, либо отрицательной. Например, за прошедшую неделю зафиксирован существенный рост цен (от 0,3 до 1,0%) на макароны, яйца, масло сливочное, муку, печенье и чай, а также ряд непродовольственных товаров – туалетную бумагу, мыло, пеленки для новорожденных, телевизоры и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных