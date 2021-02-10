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Пандемия охладила интерес иностранных инвесторов к российским компаниям

Число слияний и поглощений в прошлом году сократилось на треть
Любовь Маврина
Максим Стулов / Ведомости

По числу и объему сделок слияний и поглощений (M&A) Россия в прошлом году опустилась на уровень 2017 г., говорится в отчете КПМГ «Рынок слияний и поглощений в России в 2020 г.». Неопределенность относительно перспектив окончания пандемии, карантинные ограничения, а также падение цен на нефть и связанное с этим ослабление рубля резко снизили интерес инвесторов к российским активам. К тому же стало сложнее определять цену, и параметры сделок пришлось более тщательно проверять.

В итоге объем иностранных инвестиций в покупку российских активов в 2020 г. сократился на 34% по количеству и на 50% по суммам сделок (до $10,6 млрд). «Пандемия коронавируса и локдаун, обвал цен на нефть, опасения по поводу введения новых санкций и общая неопределенность вынудили инвесторов частично отказаться от активной деятельности, – говорится в исследовании. – Иностранные инвестиции упали в 2 раза в стоимостном выражении, и мы видели больше выхода иностранцев из российских активов, чем входа».

Отказаться от инвестиций в российские активы иностранцев вынудила не только неопределенность, но и элементарная невозможность увидеть их собственными глазами. «Откладывание реализации сделок было связано не только с чисто экономическими факторами, но и с элементарными логистическими ограничениями, не позволяющими, например, оперативно провести комплексную проверку, – поясняет директор по корпоративным финансам BCS Global Markets Алексей Гашков.

В конце 2019 г. и даже в январе 2020 г. мы видели явный спрос на новые инвестиционные возможности в РФ со стороны иностранных стратегических и крупных финансовых инвесторов, но до подписания контрактов в 2020 г. дошло минимальное количество сделок». Россияне также ограничили покупки иностранных активов – единственную крупную сделку в прошлом году совершило правительство, выкупив венесуэльские активы «Роснефти» за $4 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных