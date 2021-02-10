Пандемия охладила интерес иностранных инвесторов к российским компаниям

По числу и объему сделок слияний и поглощений (M&A) Россия в прошлом году опустилась на уровень 2017 г., говорится в отчете КПМГ «Рынок слияний и поглощений в России в 2020 г.». Неопределенность относительно перспектив окончания пандемии, карантинные ограничения, а также падение цен на нефть и связанное с этим ослабление рубля резко снизили интерес инвесторов к российским активам. К тому же стало сложнее определять цену, и параметры сделок пришлось более тщательно проверять.