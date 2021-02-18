Ставки по ипотеке перейдут к росту

Ставки по ипотеке перейдут к ростуЭксперты предсказывают подорожание ипотечных кредитов уже во втором полугодии
Средняя ставка по ипотечным кредитам в декабре 2020 г. оставалась стабильной, снизившись лишь на 0,02 процентного пункта – до 7,36%. Судя по всему, это и есть тот нижний предел, который считают допустимым банки.
«Ставки по ипотеке к концу года находились на исторических минимумах, потенциал их дальнейшего снижения ограничен. Поэтому, конкурируя за заемщиков, банки активно смягчали неценовые условия кредитования. В частности, средний срок ипотечного кредита в декабре составил 18,8 года, превысив на 0,5 года аналогичное значение сентября», – отмечает Банк России в своем информационно-аналитическом комментарии.
По прогнозам аналитиков, ставки могут поползти вверх уже во второй половине года. «Восстановление экономики приводит к росту инфляции и, соответственно, к возврату нейтральной процентной ставки ЦБ, что будет приводить к росту средней ставки по ипотеке», – считает Артем Ямщиков, аналитик по сектору недвижимости ИК «Ренессанс капитал».