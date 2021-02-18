Ставки по ипотеке перейдут к росту

По прогнозам аналитиков, ставки могут поползти вверх уже во второй половине года. «Восстановление экономики приводит к росту инфляции и, соответственно, к возврату нейтральной процентной ставки ЦБ, что будет приводить к росту средней ставки по ипотеке», – считает Артем Ямщиков, аналитик по сектору недвижимости ИК «Ренессанс капитал».