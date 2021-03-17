В Крыму начался ипотечный бум

В Крыму начался ипотечный бумГлавная проблема – большое количество жилья с неузаконенными перепланировками
Крымские риэлторы сообщают о резком всплеске интереса к недвижимости на полуострове вопреки множеству проблем, возникающих при оформлении ипотечных сделок. По данным агентства недвижимости Deluxe Estate, в прошлом году спрос на покупку недвижимости в Крыму с помощью ипотечных средств вырос в полтора раза по сравнению с 2019 г.
В этом году количество запросов от потенциальных покупателей продолжило расти. Так, в январе спрос на приобретение жилья в ипотеку на полуострове увеличился на 38,65% по сравнению с декабрем прошлого года, причем покупателей интересовали как квартиры, так и частные дома. В январе 2021 г. количество покупательских запросов на покупку квартир в ипотеку выросло на 29,02% по сравнению с декабрем прошлого года, а на покупку частных домов в Крыму – на 22,84%.
В банке «Россия», одном из немногих, которые выдают ипотеку на крымское жилье, утверждают, что спрос на первичку настолько велик, что зачастую основной объем сделок проходит уже при открытии продаж у аккредитованных в банке застройщиков. «В 2020 г. в Крыму доля кредитов под приобретение жилья на первичном рынке недвижимости составила 34% от общего объема выданных кредитов (на вторичном рынке соответственно 66%). С началом 2021 г. доля первички в ипотеке в Крыму пока ниже, чем в целом по 2020 г.: за первые два месяца она составила 25%», – уточняют в банке «Россия».