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В Крыму начался ипотечный бум

Главная проблема – большое количество жилья с неузаконенными перепланировками
Елена Ведерина
На количество ипотечных сделок в Крыму влияет скудный выбор объектов,
подходящих под льготную ипотеку /Евгений Разумный / Ведомости

Крымские риэлторы сообщают о резком всплеске интереса к недвижимости на полуострове вопреки множеству проблем, возникающих при оформлении ипотечных сделок. По данным агентства недвижимости Deluxe Estate, в прошлом году спрос на покупку недвижимости в Крыму с помощью ипотечных средств вырос в полтора раза по сравнению с 2019 г.

В этом году количество запросов от потенциальных покупателей продолжило расти. Так, в январе спрос на приобретение жилья в ипотеку на полуострове увеличился на 38,65% по сравнению с декабрем прошлого года, причем покупателей интересовали как квартиры, так и частные дома. В январе 2021 г. количество покупательских запросов на покупку квартир в ипотеку выросло на 29,02% по сравнению с декабрем прошлого года, а на покупку частных домов в Крыму – на 22,84%.

В банке «Россия», одном из немногих, которые выдают ипотеку на крымское жилье, утверждают, что спрос на первичку настолько велик, что зачастую основной объем сделок проходит уже при открытии продаж у аккредитованных в банке застройщиков. «В 2020 г. в Крыму доля кредитов под приобретение жилья на первичном рынке недвижимости составила 34% от общего объема выданных кредитов (на вторичном рынке соответственно 66%). С началом 2021 г. доля первички в ипотеке в Крыму пока ниже, чем в целом по 2020 г.: за первые два месяца она составила 25%», – уточняют в банке «Россия».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных