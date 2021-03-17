В Крыму начался ипотечный бум

В банке «Россия», одном из немногих, которые выдают ипотеку на крымское жилье, утверждают, что спрос на первичку настолько велик, что зачастую основной объем сделок проходит уже при открытии продаж у аккредитованных в банке застройщиков. «В 2020 г. в Крыму доля кредитов под приобретение жилья на первичном рынке недвижимости составила 34% от общего объема выданных кредитов (на вторичном рынке соответственно 66%). С началом 2021 г. доля первички в ипотеке в Крыму пока ниже, чем в целом по 2020 г.: за первые два месяца она составила 25%», – уточняют в банке «Россия».