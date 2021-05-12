Внутренние офшоры станут еще привлекательнее

«С целью повышения привлекательности САРов, формирования привлекательной инвестиционной среды для инвесторов, стимулирования перевода иностранных компаний в российскую юрисдикцию путем прохождения процедуры редомициляции, расширения возможности для редомициляции иностранных юридических лиц из других юрисдикций предлагается усовершенствовать налоговый режим в таких районах», – говорится в пояснительной записке к законопроекту «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации (в части особенностей налогообложения международных компаний)», подписанной статс-секретарем, заместителем министра финансов Алексеем Сазановым (есть в распоряжении «Ведомостей»). Это вторая версия законопроекта, которая включает предложения по итогам публичного обсуждения.