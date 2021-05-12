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Внутренние офшоры станут еще привлекательнее

Минфин хочет расширить возможности для переезда международных компаний в САРы
Любовь Маврина
Освобождение от налогообложения в России иностранных филиалов международных компаний повысит востребованность САРов /Виталий Невар / ТАСС

Минфин подготовил и направил на межведомственное согласование законопроект, направленный на повышение привлекательности специальных административных районов (САР) для международных компаний.

«С целью повышения привлекательности САРов, формирования привлекательной инвестиционной среды для инвесторов, стимулирования перевода иностранных компаний в российскую юрисдикцию путем прохождения процедуры редомициляции, расширения возможности для редомициляции иностранных юридических лиц из других юрисдикций предлагается усовершенствовать налоговый режим в таких районах», – говорится в пояснительной записке к законопроекту «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации (в части особенностей налогообложения международных компаний)», подписанной статс-секретарем, заместителем министра финансов Алексеем Сазановым (есть в распоряжении «Ведомостей»). Это вторая версия законопроекта, которая включает предложения по итогам публичного обсуждения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных