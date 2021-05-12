Внутренние офшоры станут еще привлекательнее

Внутренние офшоры станут еще привлекательнееМинфин хочет расширить возможности для переезда международных компаний в САРы
Минфин подготовил и направил на межведомственное согласование законопроект, направленный на повышение привлекательности специальных административных районов (САР) для международных компаний.
«С целью повышения привлекательности САРов, формирования привлекательной инвестиционной среды для инвесторов, стимулирования перевода иностранных компаний в российскую юрисдикцию путем прохождения процедуры редомициляции, расширения возможности для редомициляции иностранных юридических лиц из других юрисдикций предлагается усовершенствовать налоговый режим в таких районах», – говорится в пояснительной записке к законопроекту «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации (в части особенностей налогообложения международных компаний)», подписанной статс-секретарем, заместителем министра финансов Алексеем Сазановым (есть в распоряжении «Ведомостей»). Это вторая версия законопроекта, которая включает предложения по итогам публичного обсуждения.