«Яндекс» поможет ЦБ противостоять цифровому неравенству

«Яндекс» поможет ЦБ противостоять цифровому неравенствуРегулятор сможет наблюдать за доступностью услуг на картах поисковика
Банк России хочет создать единую карту расположения точек доступа к финансовым услугам. Поможет ему в этом «Яндекс» – данные ЦБ будут отображаться на базе сервиса «Яндекс.Карты», выяснили «Ведомости».
О том, что Банк России намерен запустить карту точек доступа к финансовым услугам на базе «одного из ведущих российских картографических сервисов», упоминается в докладе регулятора о развитии финансового сектора до 2024 г. Представитель ЦБ в ответе на запрос «Ведомостей» не уточнил, о какой компании идет речь. В марте регулятор провел закупку на разработку этого сервиса – договор заключили с «Яндексом». Правда, закупку признали несостоявшейся, поскольку только «Яндекс» подал заявку на участие, следует из документации. Главный конкурент «Яндекс.Карт» – сервис «2ГИС» (контролируется Сбербанком) в закупке не участвовал.
Речь идет не о создании отдельной карты – данные Банка России о финансовых организациях будут добавлены в «Яндекс.Карты», уточнил представитель сервиса.
Информацию о местоположении и работе точек доступа для получения финансовых услуг участники рынка предоставляют в Банк России на регулярной основе. Эти данные будут интегрированы в браузерную и мобильную версии картографического сервиса с брендированным разделом, объясняет представитель регулятора. Создание брендированного раздела позволит однозначно идентифицировать принадлежность данных на карте Банку России. Карта с точками доступа будет также отображаться на официальном сайте ЦБ и в мобильном приложении «ЦБ онлайн».
Центробанк готов потратить на реализацию проекта 62 млн руб., следует из закупочной документации. Карта доступности финансовых услуг будет способствовать мониторингу тех групп граждан и бизнеса, которые могут находиться в зоне риска цифрового неравенства, продолжает представитель ЦБ. Особенно учитывая, что интернет еще не покрывает все населенные территории России: не все потребители готовы отказаться от обслуживания в физических точках доступа в пользу дистанционного обслуживания. ЦБ важно не допустить цифровой дискриминации, т. е. возникновения ситуаций, когда граждане и бизнес потеряют доступ к финансовым услугам из-за невозможности их получить через традиционные каналы обслуживания и отсутствия дистанционного доступа к услугам по разным причинам, отмечает регулятор в докладе.
Сейчас в «Яндекс.Картах» можно найти и банкоматы, и сами банки, как и почти любую организацию по всей стране, узнать контакты и проч. Именно официальный характер информации, которую будет передавать Банк России для размещения на карте, является основным отличием от сведений, которые уже есть на картографических сервисах, продолжает представитель ЦБ. Но сейчас либо сами организации предоставляют данные, либо они собираются из других источников. Агрегированная информация под брендом Банка России в том числе поможет снизить риски обращения к услугам нелегальных организаций, а также сэкономить время на проверку актуальности информации, отмечает собеседник «Ведомостей».
Передача данных от единого источника в машиночитаемом виде – распространенная практика, это ускоряет обновление информации для конечных пользователей, поясняет представитель «Яндекс.Карт».
У пользователей «Яндекс.Карт» после внедрения данных ЦБ будет несколько категорий точек: офисы (и удаленные точки обслуживания с сотрудниками) банков, микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов, ломбардов, субъектов страхового дела, профессиональных участников рынка ценных бумаг. На карте также будут указаны почтовые отделения, где можно провести банковские операции, банкоматы, терминалы безналичной оплаты, а также cash-out (выдача наличных клиентам на кассах в торговых точках) точки.
Как следует из документации к закупке, на 1 января 2020 г. общее количество всех категорий точек, которое может быть размещено на «Яндекс.Картах», составляло порядка 850 000. Обновлять данные ЦБ планирует как планово, так и по факту изменений. Данные будут внедряться поочередно. В конце 2021 г. на карте планируется разместить подразделения и удаленные точки обслуживания с работниками банков, отделения почты, банкоматы и cash-out точки, говорит представитель Банка России. В первом полугодии 2022 г. появятся все остальные категории. Пользователь «Яндекс.Карт» сможет выбрать категории и типы точек, которые он хочет увидеть.
Если на карте существует точка, информация по которой полностью совпадает с данными ЦБ, то она будет маркироваться символом или текстовым блоком «Информация соответствует данным Банка России», указано в документации закупки.
Точки доступа к финансовым услугам от ЦБ будут иметь приоритет при поисковой выдаче в картах (при условии их релевантности запросу пользователя). Тем не менее если у сервиса есть обязательства по приоритетному отображению точек (например, при оказании коммерческих услуг), то они могут иметь более высокий приоритет в выдаче. Но в этом случае такие точки не будут маркироваться символом или текстовым блоком «Информация соответствует данным Банка России».
Сейчас «Яндекс» отличается самым высоким качеством данных по привязке к организациям, поэтому сотрудничество с Центробанком видится весьма перспективным, говорит гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров, особенно в случае качественной интеграции данных ЦБ с картографическими сервисами «Яндекса». Хотя карта банков – не такая значительная мера, как, например, Система быстрых платежей, но она еще раз показывает, что Центробанк стремится повысить комфорт и снизить расходы пользователей банковских услуг. Но такой проект нельзя назвать полноценным инструментом выравнивания цифрового неравенства, считает Бурмистров. Выравнивание больше видится в том, что банки будут настолько мотивированы в борьбе за клиента, что они самостоятельно будут привозить карту ему на дом. В это верится больше, чем в то, что банки начнут активнее открывать новые отделения, ориентируясь на сервисы ЦБ. Карты Центробанка могут быть интересны банкам скорее как способ вернуть клиентов в отделения, но в борьбе с цифровым неравенством они вряд ли помогут, резюмирует Бурмистров.
Сейчас в банковском секторе проходит цифровизация, все больше услуг оказывается по цифровым каналам, а карты в отделениях получают только те, кто на цифру еще не перешел или не может перейти, говорит основатель Usabilitylab Дмитрий Сатин. Те офлайн-сервисы, которые остаются, обычно существуют для запросов клиентов, которым нужно, например, срочно снять деньги со счета. Довольно сложно себе представить, как такая карта сама по себе поможет справляться с цифровым неравенством, указывает Сатин: для того чтобы ее эффективно использовать, необходимо иметь как доступ к ней, так и умение ею пользоваться. Если у клиентов ничего из этого нет (в том числе из-за цифрового неравенства), продолжает он, то и онлайн-карта ЦБ будет для них бесполезна: необходимо не только обеспечить потенциальных потребителей доступом к этой карте, но и объяснить им ее преимущества, потому что у многих клиентов существует недоверие к цифровым сервисам. Самая главная польза от этого проекта ЦБ – в улучшении качества данных, резюмирует Сатин: ЦБ может обязать банки давать самую актуальную и проверенную информацию о своих отделениях и тогда мы сможем быть уверены, что банк отвечает за свои данные.