«Яндекс» поможет ЦБ противостоять цифровому неравенству

Сейчас в банковском секторе проходит цифровизация, все больше услуг оказывается по цифровым каналам, а карты в отделениях получают только те, кто на цифру еще не перешел или не может перейти, говорит основатель Usabilitylab Дмитрий Сатин. Те офлайн-сервисы, которые остаются, обычно существуют для запросов клиентов, которым нужно, например, срочно снять деньги со счета. Довольно сложно себе представить, как такая карта сама по себе поможет справляться с цифровым неравенством, указывает Сатин: для того чтобы ее эффективно использовать, необходимо иметь как доступ к ней, так и умение ею пользоваться. Если у клиентов ничего из этого нет (в том числе из-за цифрового неравенства), продолжает он, то и онлайн-карта ЦБ будет для них бесполезна: необходимо не только обеспечить потенциальных потребителей доступом к этой карте, но и объяснить им ее преимущества, потому что у многих клиентов существует недоверие к цифровым сервисам. Самая главная польза от этого проекта ЦБ – в улучшении качества данных, резюмирует Сатин: ЦБ может обязать банки давать самую актуальную и проверенную информацию о своих отделениях и тогда мы сможем быть уверены, что банк отвечает за свои данные.