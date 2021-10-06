Китай разрешил австралийский уголь

Китайские власти разрешили растаможить австралийский уголь из таможенных складов на своей территории после длившегося почти год неформального запрета на импорт угля из этой страны, сообщает Reuters. Сам этот запрет был введен после нескольких политических выступлений австралийского правительства против Пекина по вопросам о происхождении COVID-19 и правах человека в Китае.