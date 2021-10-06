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Китай разрешил австралийский уголь

Политический запрет не устоял перед энергокризисом
Глеб Мишутин Василий Милькин
Без возобновления импорта австралийского угля дефицит предложения будет сохраняться в течение некоторого срока, поскольку требуется время, чтобы увеличить внутреннюю добычу после почти пяти лет ее сокращения / Jianan Yu / Reuters

Китайские власти разрешили растаможить австралийский уголь из таможенных складов на своей территории после длившегося почти год неформального запрета на импорт угля из этой страны, сообщает Reuters. Сам этот запрет был введен после нескольких политических выступлений австралийского правительства против Пекина по вопросам о происхождении COVID-19 и правах человека в Китае.

Решение разрешить использовать уголь из Австралии принято КНР из-за растущего дефицита электроэнергии, вызванного в том числе нехваткой угля для теплоэлектростанций, говорят опрошенные Reuters трейдеры. Всего на таможенных складах в Китае за год скопился 1 млн т австралийского угля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных