Китай разрешил австралийский уголь

Китай разрешил австралийский угольПолитический запрет не устоял перед энергокризисом
Китайские власти разрешили растаможить австралийский уголь из таможенных складов на своей территории после длившегося почти год неформального запрета на импорт угля из этой страны, сообщает Reuters. Сам этот запрет был введен после нескольких политических выступлений австралийского правительства против Пекина по вопросам о происхождении COVID-19 и правах человека в Китае.
Решение разрешить использовать уголь из Австралии принято КНР из-за растущего дефицита электроэнергии, вызванного в том числе нехваткой угля для теплоэлектростанций, говорят опрошенные Reuters трейдеры. Всего на таможенных складах в Китае за год скопился 1 млн т австралийского угля.
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