Банкам запретят передавать данные клиентов иностранным компетентным органам

Предложенная правительством контрмера запрещает российским банкам отвечать на запросы за исключением ситуаций, когда это прямо предусмотрено отдельными решениями правительства. Это исключение связано с тем, что до сих пор продолжается обмен информацией между финансовыми разведками разных стран, к примеру по международным преступникам, и поэтому полностью запрещать любые ответы на запросы нельзя, сказал Моисеев. «Но предлагаем поддержать ситуацию, при которой все запрещено, кроме тех отдельных вопросов, по которым есть отдельные решения правительства России», – сказал Моисеев.