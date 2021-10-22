Банкам запретят передавать данные клиентов иностранным компетентным органам

Банкам запретят передавать данные клиентов иностранным компетентным органамТакже их обяжут отчитываться о запросах из-за рубежа в Росфинмониторинг и ЦБ
Кредитным организациям запретят предоставлять компетентным органам иностранных государств сведения о своих клиентах и операциях, которые они совершают, и в то же время обяжут их информировать о таких запросах Росфинмониторинг, а также Центробанк.
Соответствующую инициативу правительства депутаты единогласно одобрили в первом чтении 21 октября. Поправки Белый дом предлагает внести в закон «О мерах воздействия на недружественные действия США и иных иностранных государств», который был принят Россией в 2018 г. после очередных антироссийских санкций. Заместитель министра финансов Алексей Моисеев доложил депутатам, что поправки правительства – это ответ на недавно принятый в США закон.
Речь идет об антиотмывочном законе 2020 г., который, как сказал Моисеев, «требует от всех организаций, работающих с американской валютой, отвечать на все вопросы, связанные с действиями любых их клиентов, в любом разрезе, в каком это заблагорассудится американским властям». Их действия могут нанести ущерб банкам, юридическим и физическим лицам, информацию о которых в рамках этого закона предполагается раскрывать, сказал Моисеев.
Предложенная правительством контрмера запрещает российским банкам отвечать на запросы за исключением ситуаций, когда это прямо предусмотрено отдельными решениями правительства. Это исключение связано с тем, что до сих пор продолжается обмен информацией между финансовыми разведками разных стран, к примеру по международным преступникам, и поэтому полностью запрещать любые ответы на запросы нельзя, сказал Моисеев. «Но предлагаем поддержать ситуацию, при которой все запрещено, кроме тех отдельных вопросов, по которым есть отдельные решения правительства России», – сказал Моисеев.
Председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин заявил, что комитет поддерживает законопроект, а ко второму чтению готов подготовить необходимые поправки. Речь идет, по словам Моисеева, о международном взаимодействии в части противодействия отмыванию капиталов и финансированию терроризма, налоговых вопросах и борьбе с банковскими мошенниками. «Там, где у нас взаимодействие до сих пор идет эффективно в таких частях, необходимо его продолжать», – сказал Моисеев. По его словам, в случае нарушения этого закона есть ряд санкций, вплоть до отзыва лицензий.
Управляющий партнер московского офиса коллегии адвокатов Pen & Paper Антон Именнов уточняет, что положения американского антиотмывочного закона распространяются на любые банки, включая иностранные, которые имеют корреспондентский счет в США, необходимый для осуществления банковских операций с долларами США. Фактически он затронет подавляющее большинство банков. До принятия закона банки были обязаны раскрывать сведения о корреспондентских счетах. «Сейчас же формулировка расширилась, и банки обязаны раскрывать не только сведения о корсчетах, но и сведения о любых счетах в таком иностранном банке», – объясняет он.
Казначейство и министерство юстиции США могут запрашивать эти сведения при проведении любых расследований нарушения уголовного законодательства США, закона о банковской тайне, в рамках гражданского иска о конфискации или при подозрении в отмывании денег. Банк России в январе рассказывал о штрафах, которые грозят российским банкам со стороны США за отказ раскрывать информацию, – $50 000 за каждый день просрочки при нарушении сроков ответа, судебное разбирательство о принудительном списании денег с корреспондентского счета и закрытие самого корсчета за рубежом.
«В то же время банк, получивший подобную повестку, вправе ходатайствовать перед федеральным окружным судом об ее отмене или изменении, – рассуждает Именнов. – Но, какова успешность такого обжалования, является большим вопросом, ведь основным аргументом банков будет ссылка на банковскую тайну и нарушение местного законодательства».
Ответный российский законопроект «разработан в целях минимизации рисков, связанных с принятием недружественными государствами изменений в национальные законодательные акты, направленные на получение от иностранных банков под угрозой штрафных санкций конфиденциальной информации, составляющей банковскую тайну», продолжает Именнов: «Таким образом, он может предоставить российским банкам более широкую юридическую базу для обоснования довода о нарушении российского законодательства в случае исполнения запроса компетентных органов США».
Если правительственный закон примут и российские банки не будут предоставлять иностранным органам информацию, у них «механизм воздействия на них может быть очень разным», говорит источник «Ведомостей» в крупном банке: включение в санкционные списки, ограничение расчетов по корсчетам с зарубежными банками, судебные решения иностранных судов и др.
Какие сведения будут разрешены для отправки иностранцам, а какие нет, будет зависеть от финальной редакции закона и конкретных запрашиваемых данных, продолжает собеседник «Ведомостей». «Если это будут, например, персональные данные или сведения, составляющие банковскую тайну клиентов, то их распространение и так ограничено другими федеральными законами», – отметил он.
Представитель Банка России не ответил на запрос. Представитель Сбербанка отказался от комментариев. Представители остальных 12 системно значимых банков не ответили на запрос «Ведомостей» относительно оценки влияния законопроекта и того, как часто к ним приходят запросы на информацию от уполномоченных органов иностранных государств.