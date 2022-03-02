ЦСР предлагает выработать специальные тарифы за потребление электроэнергии майнерами

Ограничить майнинг какой-то территорией и установить на ней специальное регулирование представителю ЦСР кажется неразумным. Если стимулировать потребление электроэнергии в тех регионах, где есть профицит ее выработки, то он очень быстро превратится в дефицит, потому что все начнут стремиться туда. Поэтому ЦСР выступает за распространение регулирования на всю территорию России, а в регионах с профицитом предлагает создавать специальные площадки, где майнеры по определенным квотам смогут этот профицит использовать. Однако единые правила участия в таких конкурсах еще предстоит разработать. В любом случае такая прозрачность выработки профицита у нас заработает точно, уверен Башкатов.