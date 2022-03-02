ЦСР предлагает выработать специальные тарифы за потребление электроэнергии майнерами

ЦСР предлагает выработать специальные тарифы за потребление электроэнергии майнерамиСейчас они платят как обычные граждане, что несет в себе ряд рисков
Для майнеров необходимо установить специальные нормы по потреблению электроэнергии и выработать тарифное регулирование – это могло бы выделить майнинг в отдельную категорию потребления, считают в Центре стратегических разработок (ЦСР) – организация готовит большой доклад по регулированию майнинга. Об этом заявил руководитель направления «Правовое развитие» ЦСР Максим Башкатов на Красноярском экономическом форуме.
Главная проблема майнинга в плане электропотребления – то, что сейчас профессиональные майнеры используют электроэнергию по тарифам, установленным для граждан, но объемы потребления намного превышают те, что нужны для личного пользования. При этом создаются риски перегрузки электросетей, несправедливого обогащения майнеров за счет государства и проч., рассказал Башкатов. Поэтому самым подходящим в данном случае решением являются специальные нормы потребления и дифференцированное тарифное регулирование по категориям потребителей.
Другая проблема, по словам Башкатова, - это отделение большого личного потребления, например на обогрев большого дома, от майнинга и здесь еще предстоит подумать и выработать социальную норму.
Ограничить майнинг какой-то территорией и установить на ней специальное регулирование представителю ЦСР кажется неразумным. Если стимулировать потребление электроэнергии в тех регионах, где есть профицит ее выработки, то он очень быстро превратится в дефицит, потому что все начнут стремиться туда. Поэтому ЦСР выступает за распространение регулирования на всю территорию России, а в регионах с профицитом предлагает создавать специальные площадки, где майнеры по определенным квотам смогут этот профицит использовать. Однако единые правила участия в таких конкурсах еще предстоит разработать. В любом случае такая прозрачность выработки профицита у нас заработает точно, уверен Башкатов.
Также он предложил освободить от налогов и пошлин зеленый майнинг (использующий возобновляемые источники энергии для работы), а также сделать беспошлинный ввоз оборудования для такого майнинга и выработать стандарты энергоэффективности.
ЦСР также выступает за то, чтобы к майнерам не применялись дополнительные требования для вступления в реестр профессиональных майнеров, предложенный Минфином в законопроекте «О цифровой валюте», так как эти требования нецелесообразны, а нахождение в реестре само по себе облегчает правоприменение, учет потребления электроэнергии и контроль за возможным вредом для экологии. Получение специального разрешения на создание майнинговых пулов, которое сейчас популярно в Европе, также не очень подходит для России, сказал Башкатов. «По сути, это гражданско-правовые отношения, поэтому здесь не требуются какие-то специальные органы и специальные разрешения со стороны государства», – отметил он.
Мошеннические схемы в сфере майнинга сейчас весьма популярны, например финансовые пирамиды, скрытый майнинг на сайтах. Поэтому в случае, когда лицо привлекает денежные средства от множества других лиц (инвесторов) для закупки и организации работы майнинговых мощностей, можно распространять правила инвестиционных фондов, как это делает законодательство в других странах, предложил Башкатов. Еще одним хорошим механизмом может стать настройка уголовного законодательства. Например, распространение статуса майнера на владельцев сайтов по майнингу, а также установка публично-правовой ответственности за скрытый майнинг на сайтах.
Тема легализации криптовалют в России стала широко обсуждаться в правительстве в начале этого года, после того как 20 января ЦБ опубликовал доклад для общественных консультаций, где предложил запретить майнинг, выпуск, обращение и обмен криптовалют любыми российскими игроками, криптобиржами, криптообменниками и P2P-платформами. Регулятор утверждает, что развитие рынка таких активов угрожает благосостоянию граждан и финансовой стабильности в стране.
Минфин же заявил, что такой шаг автоматически сделает нарушителями закона «миллионы людей», которые уже инвестировали в подобные активы. Министерство разработало концепцию регулирования данного рынка. Среди предлагаемых мер – предоставление возможности осуществлять операции с криптовалютами через российские банки, идентификация держателей таких активов, разделение инвесторов на квалифицированных и неквалифицированных, отслеживание операций через «Прозрачный блокчейн» Росфинмониторинга и создание базы данных криптовалютных кошельков, связанных с противоправной деятельностью и финансированием терроризма. 8 февраля концепцию Минфина утвердило правительство, однако ЦБ критически высказался о содержании документа, отметив, что она не отвечает на изложенные регулятором ранее риски.
В середине февраля ЦБ разработал два законопроекта, которые запрещают выпуск, обращение и владение криптовалютой на территории России, а за нарушение запретов вводят штрафы до 1 млн руб. Банкам, согласно проекту ЦБ, будет запрещено владеть криптовалютой. Кроме того, законопроект фактически запрещает рекламировать любую информацию о криптовалюте.
Вслед за этим Минфин также внес в правительство свою версию законопроекта о регулировании криптовалют, которая направлена на создание легального рынка цифровых валют с установлением правил их оборота и круга участников. Законопроект «О цифровой валюте» запрещает ее использование как средства платежа, но предлагает рассматривать как инструмент для инвестиций. По своей сути законопроект отражает опубликованную раннее правительством концепцию регулирования криптовалют, которую также разрабатывал Минфин.